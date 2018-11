Previa At.Madrid- FC Barcelona: Lucha por el liderato

Vuelve la emoción del fútbol, y nunca mejor dicho. Hoy sábado se enfrentan en el Wanda Metropolitano el At. Madrid ante el líder de la liga cuando están separados únicamente por un punto en la clasificación, por lo que el equipo que consiga la victoria puede auparse a la zona más alta de la clasificación. La zona alta de la clasificación liguera se comprime ya que entre el primero y sexto puesto existen únicamente cuatro puntos de diferencia. Siendo la jornada en la que nos encontramos, parece que la emoción por la liga puede permanecer intacta al estar siendo disputada por varios equipos, lo que le da una mayor dosis de interés para el aficionado. La liga está más abierta que nunca.

Griezmann-Messi, Oblak-Ter Stegen, Costa-Suarez... jugadores que van a ofrecer un bonito duelo y provocarán que el partido se dispute con una gran intensidad y en el que cada pequeño detalle de estos puede determinar el resultado del partido. Sin lugar a dudas calidad contrastada sobre el terreno de juego. Así mismo, estará en el punto de mira de forma específica el francés Griezmann, que protagonizó en verano el culebrón ante su presumible incorporación al FC Barcelona. Pudo ser su destino, y por lo tanto con los que se enfrente esta noche hubiesen podido ser sus propios compañeros.

Importantes bajas en defensa

El equipo de Simeone afrontó esta semana los entrenamientos con la incorporación de los internacionales tras sus compromisos con sus selecciones a lo largo de la semana. Sin ir más lejos, Griezmann y Correa se incorporaron al trabajo el pasado jueves. Así mismo, esta semana ha sido la cuenta atrás para ver que jugadores iban a estar disponibles para el partido de hoy. Sin ir más lejos, los servicios médicos del club durante el día de ayer dieron el alta médica a Diego Costa, Koke, Lucas, Savic y Lemar que sufrían lesiones musculares de diversa consideración. No obstante, los jugadores que no llegan a tiempo por sus dolencias musculares para esta cita serán los centrales uruguayos Diego Godín y Jose María Giménez, que incluso habiendo tenido el parón de Liga no se han recuperado. Con todo ello, el equipo colchonero pretende dar resistencia máxima ante los azulgranas, y demostrar que aún con estos inconvenientes el equipo puede asestar un golpe de efecto sobre su rival en el campeonato doméstico.

El club ha aprovechado estos días de parón para acometer el cambio de césped en el Wanda Metropolitano debido a que el anterior no mejoraba y el pasado jueves aprovecharon para realizar el entrenamiento a puerta cerrada y trabajar sobre el nuevo césped, del cual se ha dado el visto bueno. Los trabajos se hicieron la pasada semana, y cuenta con un “césped híbrido", con un pequeño porcentaje de césped artificial entre el natural y una malla que le aporta mayor consistencia.

www.atleticodemadrid.com

En lo referente al apoyo hacía el equipo, se ha movilizado la afición esta semana para que asistiera al hotel de concentración en el día de ayer. El ambiente fue como el de las grandes citas del equipo colchonero, y acudieron unas trescientas personas que desafiaron al frío y animaron con diversos cánticos, bufandeo y bengalas. Los jugadores, ante tal recibimiento, saludaron a los aficionados desde un balcón a escasos metros de los aficionados. Así mismo, se ha preparado para que hoy se luzca el mosaico más grande de la historia del club colchonero: será compuesto por más de 67.000 cartulinas y en ello han participado abonados, grada de animación y voluntarios del At.Madrid. Para ello se pide a los aficionados que acudan media hora antes de su entrada al estadio y que anime a los jugadores. Hyundai, como patrocinador oficial del club, ha colaborado de forma activa en que pudiera realizarse este mosaico.

En la rueda de prensa previa al partido celebrado en el día de ayer, Simeone valoró al rival al que se enfrentan: “El Barcelona tiene registros diferentes. Si juega Coutinho, Dembélé o Malcom tienen velocidad en cualquiera de los tres que puedan acompañar a la base sólida que ha tenido porque no hay muchos cambios. Normalmente juegan los mismos, más allá de la lesión de Rakitic, donde jugará Vidal claramente. Nos ha costado siempre mucho enfrentarnos ante el FC Barcelona, considero que siempre ha sido el mejor equipo del mundo”. Sobre su equipo, apuntó que “Para nosotros es más importante el partido que las lesiones que hemos tenido. Tenemos una nueva oportunidad ante un gran rival. Nosotros con la energía, el entusiasmo y con la palabra oportunidad que siempre es tan bonita en fútbol”.

Fortaleza defensiva

El equipo azulgrana afronta este encuentro con la máxima concentración posible, no en vano la derrota cosechada la pasada jornada ante el R. Betis dolió mucho, tanto por producirse en el Camp Nou como por la debilidad defensiva que mostró el equipo. En los partidos ligueros disputados hasta ahora lleva encajado dieciocho goles, cifra muy elevada de un equipo en el cual cada temporada suele encajar pocos goles.

Esta semana, el equipo inició los entrenamientos el pasado martes y a lo largo de estos días han ido llegando los internacionales de cara a preparar este importante partido. El jueves llegaron los cinco internacionales que quedaban por incorporarse: Luis Suárez, Arthur, Dembélé, Vial y Rafinha.

www.laliga.es

Un jugador clave que será de la partida, tras recuperarse de su lesión, es Leonel Messi, que se enfrenta a uno de sus equipos preferidos: Ha conseguidos un total de veintidós victorias, ocho empates y seis derrotas en los 36 partidos disputados, y su cifra de goles en estos partidos han sido de veintiocho. Una cifra muy temible para el equipo colchonero que tendrá que maximizar sus esfuerzos en la zona defensiva para evitar que siga consiguiendo goles el argentino. Además, otra estadística a favor de los blaugranas es que el equipo no pierde como visitante ante el At. Madrid desde hace ocho temporadas, donde ha conseguido seis victorias y dos empates.

No obstante las estadísticas conseguidas en las últimas temporadas no debe afectar al partido de hoy, y en este momento los azulgranas deben conseguir obtener una seguridad defensiva del cual ha carecido hasta este momento durante los partidos disputados en la presente temporada. El equipo deberá juntar sus líneas e impedir las acometidas del rival, donde tanto Diego Costa como Griezmann puede ser una pesadilla para los blaugranas. La concentración debe ser máxima, y Valverde a buen seguro habrá tomado nota tras el 3-4 encajado la pasada jornada en el Camp Nou.

En relación a la lista de convocados, destacan las ausencias de Rakitic y Coutinho por lesión así como Denis Suárez por decisión técnica. En el caso de Rakitic, se presupone que Vidal sea su sustituto natural.

En la rueda de prensa previa por parte de Valverde hizo una valoración del rival en el que destacó a Griezmann, jugador que estuvo cerca de fichar por los azulgranas: “Vamos a jugar ante un rival del que esperamos lo mejor, sea el Atlético o sea el que sea. Griezmann siempre aparece en estos partidos. Ojalá no tenga su mejor versión porque nosotros hagamos un gran trabajo". Sobre los goles encajados, verdadero quebradero de cabeza del equipo en los partidos disputados esta temporada, declaró “Nos están haciendo más goles, y de la misma manera en que hay partidos que no concedemos mucho en otros nos están haciendo daño, y tenemos que mejorarlo. El año pasado cerrábamos bastante bien los partidos".

Lista de convocados

At.Madrid: Oblak, Adán, Felipe Luis, Arias, Savic, L. Hernández, Ricard, Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Rodrigo, Gelson, Vitolo, Toni Moya, Griezmann, Kalinic, Correa y Diego Costa.

FC Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Sergio, Arthur, Suárez, Messi, O. Dembélé, Rafinha, Cillessen, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, S .Roberto, Vidal, Umtiti y Aleñá.

