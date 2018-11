Álvaro Cervera: "Es un rompecabezas hacer una convocatoria ahora"

Álvaro Cervera atendía a la prensa que sigue la actualidad cadista antes del importante partido del sábado ante el equipo canario, uno de los equipos con mayor potencial y que a priori debería ocupar uno los puestos más altos de la clasificación a final de temporada. Tan altas son sus miras, en las que solo les vale el ascenso, que han cesado a su entrenador a pesar de ocupar puestos de playoff.

De eso hablaba el míster para abrir la rueda de prensa: "Muchas veces juego en función del rival. Me gusta saber a quién me voy a enfrentar, porque creo que es la mejor manera de que me sorprendan menos. Las Palmas tiene jerarquía para pensar sólo en ellos, no sabemos como van a jugar y es algo que nos incomoda".

Continuaba alabando el la calidad del equipo al que se enfrentan: "Es un candidato al ascenso. Han cambiado de entrenador estando en playoff, lo que significa que no se conforman con eso. Todos los jugadores que tienen son los mejores en sus puestos".

Se congratulaba con poder contar con casi toda la plantilla tras dejar atrás las numerosas lesiones de principios de temporada: "Agra será baja por un problema familiar, luego hay jugadores con molestias pero no será problema para que puedan jugar". Afortunadamente le está costando realizar las listas de convocados: "Es un problema dejar a tantos jugadores fuera, pero es normal que haya continuidad ahora que las cosas van bien. Es un rompecabezas hacer una convocatoria hoy día", finalizaba.

Tras el último entrenamiento a puerta cerrada realizado por el equipo, se espera que se de la lista de convocados para el encuentro a lo largo del día de hoy. Recordar que el Cádiz CF jugará como local en el estadio Ramón de Carranza este sábado a las 20:30 horas.