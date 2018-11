El CD Tenerife a revertir la situación a costa del Rayo Majadahonda

Semana tras semana, la situación se vuelve más compleja en lo que atañe al CD Tenerife, ya no solo en lo deportivo, sino también en el plano institucional; pareciera que el tiempo se está encargando de "rizar el rizo", diría el refranero popular.

Si junto a los malos resultados hace unas semanas, el debate fue el estado de forma del guardamenta Dani Hernández, el cual ha demostrado con creces que tales dudas carecían de fundamento, la poca competitividad de los jugadores, declarada por el técnico Oltra y posteriormente la salida "sin formas" del segundo entrenador "Rodri", ahora a cargo de la UD Extremadura, esta semana se ha llegado a los extremos con la "destitución"/"paso a un costado" por el bien del club del director deportivo Alfonso Serrano, y no solo por el hecho en sí. En rueda de prensa en la despedida del profesional pucelano, éste declaraba que tal salida estaba pactada con el presidente insular desde pretemporada para el mes de febrero, una vez prestado el "servicio" y hecha la tarea del mercado invernal, pero los pobres resultados y la "atmósfera" negativa le habían llevado a adelantar dos meses tal decisión. Pues bien, los acontecimientos durante la semana invitan a dudar de tal afirmación toda vez que el club está demostrando no haber tenido ninguna planificación para la sustitución del director deportivo, ya fuera para el mes de febrero o para dos antes.

Parece que el presidente Miguel Concepción ha encargado toda la labor de encontrar al nuevo "arquitecto" a su fiel gerente Juan Amador y que éste anda en un casting propio de Operación Triunfo o cualquier otro programa concurso que tan de moda está en los canales televisivos. Muchos son los nombres que en estos escasos días han sonado como candidato a sustituir a AS, desde el "canterano" Quique Mediana, pasando por Miguel Ángel Ruiz, Antonio Fernández Marchán, -otrora dupla con Alfonso Serrano cuando hace años hacía campaña para director deportivo- y ya por último Juan Carlos Cordero, hermano del ya en su momento director deportivo blanquiazul Pedro y que fue cesado hace unos meses del Cádiz CF.

Así las cosas, la afición blanquiazul sospecha que la planificación en el club brilla por su ausencia y unido a los pobres resultados en la actual temporada, hacen debilitar seriamente la credibilidad del consejo insular.

En lo deportivo, José Luis Oltra, tras el entrenamiento matinal del viernes, volvió a no dar pistas sobre el once titular a emplear frente al Rayo Majadahonda, del que dijo tener un plantel interesante que hace un fútbol divertido y juega sin presión. Dijo también que posiblemente cambie de sistema y de jugadores, pero no de idea; ésta, claramente será obtener los tres puntos y dejar una buena imagen que haga olvidar tantos sinsabores. En alusión a la salida de Serrano, dijo no querer hablar de alguien que ya no está.

En el capítulo de bajas, estarán fuera Aitor Sainz, Montañez, Nano y posiblemente el meta suplente Ángel Galván. Vuelven una vez consumados sus compromisos internacionales, Brian Acosta, Jorge Sanz y el Tanzano Chilunda, único jugador de la plantilla profesional que desde la llegada de Oltra no ha partido como titular.

El morbo del acontecimiento está servido y hacen que la venta de entradas vaya a buen ritmo y posiblemente registre, si no un lleno, sí una gran entrada.