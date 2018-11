Desenfundar las armas del Eibar contra Solari

Mañana, a partir de las 13:00h armeros y merengues se verán las caras en el Estadio Municipal de Ipurúa. Los de Jose Luis Mendilibar llegan en un momento un tanto irregular. Con 8 puntos de los últimos 15 en juego está situado en la decimotercera posición en la tabla de clasificación.



Por su parte, el Real Madrid, tras la destitución de Julen Lopetegui, vuelve a lo que era sin él; a la victoria. Con Julen todavía en el banquillo, allá por la jornada 11, los merengues sufrieron un 5-1 en el Camp Nou, en el campo de un rival directo para alzarse con el título de Liga. A pesar de todo, tras su nefasto inicio de temporada, los merengues están a tan sólo 4 puntos del líder, del FC Barcelona en la sexta posición. Ahí se puede ver lo igualada que está esta Liga Santander 2018/2019.



La SD Eibar juega con la baza a favor de jugar en su feudo, en Eibar, en Ipurúa; con el calor de la gente, los locales gozarán de una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y decir: aquí estamos nosotros. Para ello deberá hacer un partido perfecto y que además el Real Madrid no tenga su mejor día, dado que todo el mundo sabe el potencial del que posee el equipo blanco.



Jugadores como Fabián Orellana o Sergi Enrich serían a priori los que deberían mandar sobre el terreno de juego y tomar las riendas del equipo; sobre todo el chileno, que es un jugador más de banda, y no delantero centro. Con la calidad del sudamericano y la definición del español el Eibar debería gozar de oportunidades para hacer gol, sin olvidar al resto del plantel, que no es para nada despreciable. Para ello, como antes ha sido mencionado, los de Jose Luis Mendilibar deberán hacer un partido perfecto, tanto Sergi Enrich y Fabián Orellana como el resto del equipo; deberán desenfundar sus armas.



En caso de victoria, la SD Eibar se colocaría a la espera de que jugaran los demás, con 18 puntos en séptima posición a 1 del Real Madrid. En caso de que el cuadro merengue saliera victorioso sería él el que estaría a 1 punto, pero en este caso del líder, del FC Barcelona.