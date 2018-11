Previa RCD Espanyol - Girona FC: un derbi resultadista

Vuelve el fútbol, vuelve LaLiga Santander. Los aficionados pericos vuelven a su templo para vivir un derbi relativamente nuevo. Delante, el Girona visita el RCDE Stadium por segunda vez en su historia. En la memoria está el choque de la temporada pasada, donde los rojiblancos se impusieron por un resultado de 0-1 (Timor). Por aquel entonces la historia era muy diferente. Mientras los gerundenses luchaban por posiciones europeas, los blanquiazules estaban sumidos en la pelea por mantener la categoría.

La situación ha cambiado para el Espanyol. Mientras la temporada pasada luchaba por no descender, ahora está en la zona noble de la tabla

Con una nueva realidad, ambos equipos se miden en el derbi del resultadismo. Al Girona le vale la victoria para seguir acercándose a las posiciones europeas. El Espanyol, por su parte, necesita sumar de tres para aprovechar los errores de sus rivales en la zona alta de la clasificación. Con la ilusión por bandera, ambas escuadras plantearán un choque más que interesante. Rubi contra Eusebio suena muy bien un domingo a las 18:30.

El mejor local quiere seguir siéndolo

Pocos, muy pocos, imaginaban la situación que está viviendo el club perico. Cuando Sergi Darder dijo "hay que intentar ganar la liga", nadie creyó que algo así lo estuviese diciendo enserio. Sin embargo, tras haber disputado 12 partidos, en Cornellà siguen alucinando con el desempeño de los suyos tras una temporada decepcionante, donde se luchó por mantener la categoría. La andadura del equipo se resume en que ocupa la quinta posición de la clasificación con 21 puntos, a tres del FC Barcelona, que es el líder.

El Espanyol es quinto con 21 puntos, a tres del líder, el FC Barcelona

Joan Francesc Ferrer ha hecho creer a los suyos que pueden luchar por lo que se propongan. Un símil de lo que hizo Simeone en el Atlético de Madrid casi una década atrás. La consigna era clara, hacerse fuertes en casa para asegurarse la mitad de los puntos e ir rascando a domicilio. La ecuación, de momento, le está funcionando muy bien al preparador blanquiazul.

Y es que el Espanyol es un equipo imbatible en casa. De los cinco partidos disputados en el RCDE Stadium, los pericos han conseguido ganarlos todos. Valencia, Levante, Eibar, Villareal y Athletic Club, equipos que en unos meses estarán peleando por Europa. Pues bien, los de Rubi han anotado 8 tantos, habiendo encajado solamente 2. Si se miran los porcentajes respecto al total, los barceloneses tienen unos números de escándalo en su terreno de juego, que quieren seguir ampliando ante el Girona.

Mejores resultados lejos de su estadio

El Girona FC llega a este partido con la irregularidad en los resultados. Con Machín la temporada pasada, en Montilivi vivieron un sueño constante. De hecho, estuvieron toda la temporada luchando por la clasificación a Europa, algo que finalmente no terminaría sucediendo. Con Eusebio Sacristán, el equipo no impone tanto respeto como un año atrás, pero los números que están cosechando no son para nada malos.

Si el Girona consigue la victoria, y dependiendo de los resultados de la jornada, LaLiga se puede apretar en la zona alta

Los gerundenses ocupan la novena posición con diecisiete puntos, a tres de los puestos de Europa League y a cuatro de su rival en esta jornada. Por lo tanto, una victoria de los de Eusebio en el RCDE Stadium puede apretar la Liga Santander todavía más, dependiendo también de los resultados que se den en la zona noble de la clasificación.

Pese a no estar brillando como la temporada pasada, el Girona puede presumir de estar compitiendo junto al gran Levante de Paco López y al sorprendente Valladolid de Sergio González. La lógica invita a pensar que los albirrojos lucharán más arriba que los rivales mencionados, pero todo pasa por encontrar la línea de la regularidad en los resultados. Ante el Espanyol tienen la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. Todo pasa por ahí.

Posibles alineaciones

RCD Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Mario Hermoso, Dídac Vilà; Esteban Granero, Marc Roca, Sergi Darder; Baptistao, Borja Iglesias, Sergio García.

Girona FC: Bono; Pedro Porro, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Carles Planas; Pere Pons, Granell, Borja García; Portu, Stuani.