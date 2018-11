Malcom: "En Brasil es muy difícil, pero ahora tengo motivos para sonreír"

Malcom es un futbolista que no lo ha tenido fácil para hacerse un hueco en el esquema de Valverde. No obstante, poco a poco ha ido entrando en los partidos, coincidiendo también con las dudas que hay entorno a Dembélé. El extremo brasileño trabaja en silencio para triunfar en un club que apostó por él en verano. El atacante azulgrana ofreció una entrevista a los medios del club en la que habló de muchos temas, entre los que destaca su adaptación a la Ciudad Condal y la actualidad del equipo culé: "Para mí estar aquí es inolvidable. Haré lo máximo para poder estar aquí mucho tiempo".

Malcom en estado puro

Como cualquier persona que llega a un país nuevo, hay que adaptarse. En estas está Malcom, que desde su llegada ha puesto una marcha más para hacer que este periodo sea lo más corto posible."Me estoy adaptando y aprendiendo a hablar castellano. Tengo clase tres veces por semana y lo practico con los compañeros de equipo. También quiero aprender catalán una vez domine el castellano", decía.

"Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Soy de una familia de Brasil que no tenía dinero para comprar lo que quería y siempre tenía que ir a entrenar en bus o transporte, madrugando mucho. En Brasil es muy difícil, pero ahora tengo motivos para sonreír", Añadía sobre el camino hasta llegar a lo que es ahora.

El brasileño en 'modo competición'

El atacante carioca debutó en Champions ante el Inter de Milán. Malcom no solo salió al verde sino que dejó su primer gol en la competición europea: "Debutar en Champions era un sueño desde pequeño y más marcando. Quedará para siempre marcado en mi memoria. No me imaginaba marcar, cuando recibí el balón sabía que tenía que encarar al rival".

"Después del partido hablé con mi madre y estaba llorando porque siempre le había dicho desde pequeño que era mi sueño jugar en Champions con el Barça. Para mí y mi familia es un sueño hecho realidad", matizó.

El futbolista blaugrana también habló de la temporada 2018/19: "Tenemos muchos partidos, pero espero que hagamos una gran temporada y podamos levantar muchos títulos". Un futbolista comprometido con su club y con ganas de hacer historia en el Camp Nou. Con ganas de llegar a lo más alto, Malcom está mentalizado de lo que va a deparar el camino. "La dificultad de las competiciones es una motivación para los jugadores, para poder demostrar el porqué estás aquí", comentaba.

Adaptado al vestuario

Por muchos es conocido la buena relación que tiene la plantilla del FC Barcelona. Se pudo ver con Paulinho que, pese haberse ido a China, fue a la Ciudad Deportiva a visitar a los que fueran sus compañeros aprovechando que estaba en Barcelona. En este sentido, Malcom daba la razón a este comportamiento de su compatriota: "Somos una familia y todo el mundo quiere lo mejor para el otro. Hacemos muchas bromas en el vestuario y en el grupo de whatsapp que tenemos. Siempre hablo más con los jugadores brasileños, pero me llevo bien con todo el mundo".

Por último, el brasileño habló de dos figuras importantes en el vestuario. La primera, Ernesto Valverde, a quién ha de convencer para ganarse un puesto en el once del técnico extremeño: "Nuestra relación es muy buena. Me dijo que me necesitaba para estar con el grupo y para sumar". Habló también de la estrella del equipo, Leo Messi. "No es de este mundo. La simplicidad y humildad que tiene es increíble. Se lo merece todo", finalizó.