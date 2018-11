El oficio y En Nesyri dan una importante victoria al CD Leganés

El partido para el Leganés era una auténtica final, algo que se empezaba a convertir en habitual. Dos victorias ligueras era un bagaje pobre para un equipo que tiene plantilla para aspirar a más. Vino bien en Butarque la semana de parón de selecciones para animarse unos a otros y tratar de remontar posiciones en LaLiga. No había prisa, pero sí que se empezaba a respirar cierta necesidad de conseguir algo más. Por su parte, el Alavés tenía como objetivo seguir demostrando por qué es el equipo revelación de esta competición. Era tan sencillo como que en el caso de que conseguir los tres puntos, dormiría líder de la clasificación.

Demostró sus intenciones Pellegrino desde que dio a conocer su alineación y es que salió con sus dos puntas de referencia: Carrillo y En-Nesyri. No jugó con ningún jugador de banda y decidió apostar con Óscar en la mediapunta, con Rubén Pérez y Recio formando doble pivote. Repitió defensa de cinco con Nyom, Tarín, Omeruo, Siovas y Silva, y en portería debutó Lunin en Liga tras la lesión de Cuéllar.

Los jugadores del CD Leganés antes de que empezase el encuentro | Foto: CD Leganés

Una primera parte de oficio ‘pepinero’

El primer acercamiento de la primera parte fue en el minuto dos con un disparo flojo de Ibai que se fue desviado de la meta de Lunin. Fueron pasando los minutos y pese a que al Leganés le costaba hilar con su punta de lanza, el juego aéreo siempre sería un problema para la meta de Pacheco. En el minuto doce, Carrillo ejecutó un potente cabezazo que salió por la izquierda de la portería del cuadro visitante. En la jugada de después, En-Nesyri también probó suerte de cabeza y su remate, desde el punto de penalty, lo tuvo que desviar Pacheco a córner tras ejecutar una gran intervención.

Con el transcurso de los minutos, no hubo ningún dominador claro sobre el tapiz. El Alavés se encontraba muy cómodo replegado atrás cada vez que los ‘pepineros’ buscaban algún balón aéreo a la espalda de su zaga, mientras que los vascos no inquietaban a Lunin. La siguiente oportunidad llegó faltando diez minutos para el fin de la primera mitad. Fue en las botas de Óscar pero su centro-chut no encontró rematador y se paseo por el área rival. El Leganés siguió mostrando oficio, y a punto estuvo Siovas de sorprender a todo Butarque cuando enganchó un balón botando fuera del área. Su disparo se marchó alto por muy poco. A destacar también de la primera mitad la lesión de Recio. Tuvo que entrar Vesga para sustituirle. El esfuerzo tuvo su recompensa al final de la primera parte cuando colgó Nyom un balón desde la banda derecha. Jonathan Silva, que estaba dentro del área, la dejo muerta para que En-Nesyri fusilase a Pacheco y pusiese el 1-0 para los suyos.

Nyom tratando de frenar una acometida de Duarte | Foto: Alavés

Una segunda parte...

El Alavés salió duro la segunda mitad y reiteró numerosas faltas sobre los jugadores 'pepineros' en los primeros compases. Tal es así que en los primeros siete minutos ya acumularon dos cartulinas amarillas (Duarte y Brasanac). A punto estuvo de meterse en problemas más serios Lunin cuando se durmió frente a la presión visitante y gracias a la intervención de Siovas, no tuvieron lugar problemas mayores. El inicio de la segunda mitad fue un correcalles sin control alguno y con fallos para ambos conjuntos. La primera oportunidad se la anotamos a Vesga en el 59' pero su disparo salió desviado. El Leganés tenía el control del juego, y en el 70' Óscar estuvo muy cerca de sorprender a Pacheco pero el meta español hizo una gran parada.

La sensación era que el conjunto 'pepinero' tenía el control del partido, pero al ser la victoria por la mínima, había ciertos atisbos de preocupación en Butarque. Todo el mundo era consciente de la importancia de los tres puntos y por nada del mundo se podían escapar. El público estuvo muy metido en todo momento y fue una pieza de presión importante para lleva al equipo a por la victoria. Pasaban los minutos y el Alavés seguía siendo un espejismo. Desde que Alberola Rojas decretó el inicio de la segunda mitad no obligaron a intervenir a Lunin. Siguió sumando ocasiones el Leganés y esta vez fue Rubén Pérez, quien enganchó el rechace de un córner, pero de nuevo estuvo muy acertado Pacheco, que realizó un gran partido.

Se iba terminando el partido y el Alavés no conseguía reaccionar. Estaba falto de ideas y se topaba contra un Leganés que mostraba una gran solidez defensiva. Finalmente, el arbitro decretó el final del partido y los tres puntos se quedaron en casa. Tercera victoria del Leganés en lo que va de campeonato que le da un gran soplo de aire fresco para los próximos partidos.