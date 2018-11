Hakšabanović: "Ahora sé que la afición del Málaga es increíble"

El extremo malaguista hizo una entrevista para los medios oficiales del club de Martiricos. En ella trató, entre otras cosas, su debut con la camiseta blanquiazul el pasado sábado, donde saltó al terreno de juego debido a la lesión de Koné en el partido que enfrentó al Málaga ante el Nàstic en La Rosaleda. “Estoy feliz, porque estoy aquí y quería jugar para este club. Estoy contento por haber jugado mi primer partido. Al principio estaba un poco nervioso, pero todos los compañeros me dieron ánimos y me desearon suerte. Así que salí al campo simplemente a jugar y disfruté”, dijo el sueco sobre su debut.

Hakšabanović esperaba que su adaptación fuese lenta debido a que no habla español, pero el idioma no le ha sido un impedimento para poder acoplarse al grupo como uno más: “La relación con mis compañeros es muy buena. Como no hablo español, no me esperaba que fuese tan buena, pero sí lo es."

También resaltó las diferencias y similitudes entre el estilo de juego español con el inglés, ya que llegó cedido del West Ham londinense: “Son similares ya que son grandes en el fútbol. Hay más enfoque en jugar y correr. Allí, como sabéis, hay mucha lucha, correr y jugar. Aquí, el enfoque es jugar bien, correr, jugar bien y correr”.

La afición malaguista le ha impresionado bastante, y así lo muestran sus declaraciones, donde ha alagado la 'locura' de los que llenan cada dos fines de semana La Rosaleda: “Cuando llegué a Málaga no pensé que el ambiente en La Rosaleda fuese tan bueno al estar en Segunda División, pero afición es impresionante. Todo el mundo sabe que en Inglaterra los aficionados están “locos” por el fútbol, pero aquí en España también lo están. No sabía, pero ahora sé que la afición del Málaga es increíble".