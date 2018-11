López Garai: "Hay que mantener el equilibrio"

López Garai ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro que enfrentará a su equipo contra el Mallorca. El Numancia quiere conseguir su primera victoria a domicilio tras haber claudicado ante el Rajo Majadahonda en casa la pasada semana. López Garai ha reconocido que el equipo ha "corregido lo que pasó que fue un poco de todo, atacamos bien, lo lógico hubiera sido empatado".

Guillermo, duda hasta última hora

El entrenador vasco no podrá contar ni con Ripa ni con Dani Nieto. Además, Guillermo será duda hasta última hora por unas molestias en el tobillo. "Entre vaivenes y lesiones no consigo dar con el once", ha asegurado un López Garai que ha avanzado que habrá cambios en el once, donde podría entrar Viguera como delantero.

Pese a todo, el estilo no variará "intentaremos ser protagonistas, es nuestra forma de jugar", ha indicado el entrenador vasco. Además, López Garai ha querido ser cauto, indicando que el equipo tiene que "mantener el equilibrio" y que "hay que afrontar el partido sin pensar en lo que ha sucedido previamente, vamos a intentar estar bien en las vigilancias y luego atacar bien.".

El Mallorca llega tras empatar a dos en La Romareda. López Garai ha indicado que "ellos tienen potencial arriba, con gente como Lago Junior que está muy en racha". Los bermellones tendrán dudas hasta última hora con Salva Sevilla, por un golpe que recibió en sus partes nobles la pasada jornada. No obstante, se ha mostrado optimista, "somos capaces de ganar en Mallorca: un buen equipo con un buen entrenador".

Por último, ha indicado que el conjunto isleño "defiende muy bien" y que tiene "una gran plantilla". El domingo, a eso de las 14 horas saldremos de dudas, ¿conseguirá el Numancia su primera victoria a domicilio? Lo contaremos aquí, en VAVEL.COM, como siempre.