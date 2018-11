Última sesión y lista de convocados para Valencia

Después de empatar en Vallecas el pasado domingo once de noviembre, el Rayo este fin de semana pasado no jugó, por parón de la Liga por las selecciones. Los dos puntos que se les escaparon contra el Villarreal, les hicieron ponerse decimonovenos en la clasificación, y el Villarreal decimosextos con once unidades.

Por lo tanto, el partido del sábado será bonito y disputado. Los locales se sitúan en la decimoquinta posición de la clasificación, con catorce puntos, así que están cuatro puestos por encima de los franjirrojos, que tienen siete unidades menos. El Valencia en el último partido ganó por 0-1 ante el Getafe.

En la mañana del viernes han entrenado a las 10:30 horas a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva, ha sido la última sesión antes de viajar a Valencia.

Ha sido una sesión de preparación previa al partido, hay que decir que se ha transcurrido sin incidencias. Después Michel ha realizado la típica rueda de prensa previa al partido y ha dado a conocer los 18 convocados para mañana.

Los convocados son: Alberto García, Dimitrievski, Advíncula, Gálvez, Amat, Velázquez, Álex Moreno, Akieme, Santi Comesaña, Gorka, Pozo, Imbula, Embarba, Bebé, Trejo, Álvaro, Álex Alegría y Raúl de Tomás.

El partido que se podrá ver el sábado 24 de noviembre a las 16:15 horas ante el Valencia en Mestalla, será un encuentro en el que los dos equipos irán a por todas y dar una buena imagen a sus aficionados. Se verá un gran ambiente por parte de las dos aficiones.

El Rayo irá a por los tres puntos y a conseguir la segunda victoria de la temporada lejos de Vallecas, pero el Valencia quiere subir más posiciones y también conseguir un triunfo. Hay que decir que ellos solo han ganado dos partidos, han cosechado ocho empates y otras dos derrotas.