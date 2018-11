Previa Valencia - Rayo Vallecano: la necesidad de los tres puntos

Tras un nuevo empate en la temporada, pero esta vez ante el Villarreal en el Estadio de Vallecas el domingo 11 de noviembre y el parón de selecciones, el primer equipo del club franjirrojo se fue preparando para viajar a Valencia para conseguir la que sería la segunda victoria de la temporada.

Por lo que los hombres de Míchel lucharán por lograr sumar los tres puntos del encuentro que tanto les hace falta para comenzar a conseguir buenos resultados en el séptimo ascenso a la máxima competición del fútbol español del Rayo Vallecano.

Situación del Rayo Vallecano

Los franjirrojos visitarán Mestalla para hacer frente al encuentro de la jornada 13 ante el equipo de Marcelino encontrándose en la decimonovena posición de la clasificación, por lo que los de Míchel no están en un lugar cómodo en la tabla.

Con nada más que siete puntos en las 12 jornadas disputadas es el motivo por lo que se encuentran en la zona de peligro, con una sola victoria, con cuatro empates y siete derrotas, una mala racha por parte de los de Vallecas.

Situación del Valencia

Los locales de este encuentro no se encuentran mucho mejor que el equipo visitante, puesto que se encuentra en decimoquinta posición en la clasificación de Primera División, a siete puntos del cuadro franjirrojo.

El equipo valenciano ganó nada más que dos encuentros, empató ocho y vio la derrota en dos partidos, una situación en la que los hombres de Marcelino suman 14 puntos en las 12 jornadas disputadas hasta el momento.

¿Qué supone los tres puntos?

Ambos equipos están necesitados de puntos y sumarlos a su casillero, ya que tanto el Valencia como el Rayo Vallecano no se encuentran en una posición cómoda, mayormente el equipo del barrio obrero madrileño, puesto se encuentra a un punto de colista.

De esta manera, el primer equipo del Rayo Vallecano necesita lograr hacerse con su segunda victoria de la temporada para sumar puntos y terminar saliendo de la zona de peligro de la tabla de Primera División y permanecer en la categoría en la que tanto han luchado en encontrarse desde su descenso de hace dos temporadas.

Mientras que el Valencia se encuentra en una posición más cómoda que los visitantes de este encuentro, pero están en estos momentos a cuatro puntos de la zona de descenso de la categoría, por lo que no es la posición más deseada para un equipo de la máxima competición del fútbol español.

De esta manera, el sábado 24 de noviembre a las 16:15 de la tarde se vivirá un gran encuentro en el que se sentirá un buen ambiente de fútbol en Mestalla.

Factor ventaja del Valencia

El equipo valenciano cuenta con el factor ventaja de jugar en casa, junto a los suyos, ya que se encontrarán una mayor cantidad de aficionados del conjunto de Marcelino en las gradas.

El jugar en casa supone un mayor apoyo de la afición, lo que el Valencia tendrá en el encuentro y se podrían sentir más fuertes por ello, puesto que el apoyo de derrochan los aficionados supone una gran ayuda para el equipo para hacer frente al choque liguero.

No será motivo para que el conjunto de Vallecas no lo haga, porque también contará con parte de su afición en el encuentro, pero no de la misma manera que si jugaran en el Estadio de Vallecas, pero no cabe duda que los franjrrojos saldrán para hacerse con el encuentro.

De esta manera, ambos equipos contarán con el apoyo de su afición aunque sea de una manera diferente, sintiendo el calor de los suyos para conseguir los tres puntos de la victoria en Mestalla.

Posibles onces