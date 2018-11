El Rayo Majadahonda no repite once inicial

El pasado 21 de noviembre pudimos saber gracias a AS que Iriondo no ha repetido once iniciales ni en la Copa del Rey ni en La Liga 123, hay que decir que es uno de los entrenadores más impredecibles de la categoría.

Hablamos de dos partidos de Copa del Rey (Las Palmas en Canarias, dónde ganaron 1 a 2 y contra el Sporting de Gijón en el Wanda donde perdieron en el quinto penalti) y catorce jornadas de la Liga de Plata, ya que el entrenador dispone de veinticinco jugadores en plantilla.

Los únicos equipos que no han tenido dos onces iguales han sido el Tenerife, el Córdoba y el Extremadura, según vintage states en twitter.

El míster ha dicho: "Trato de ver quién está mejor durante la semana y el que esté mejor es el que pongo. Me encanta que la gente esté a tope y que se quiera ganar el puesto cada día. Yo ya les dije que los puestos se ganan en los entrenamientos y se sostienen en los partidos", lo dijo en una rueda de prensa hace pocos días. Es decir, quien está mejor en los entrenamientos juega de titular en el equipo.

Quitando a José Salcedo, que es el tercer cancerbero y sólo ha sido suplente en el encuentro de Copa del Rey contra el Sporting de Gijón y Álvaro Bustos, procedente del recientemente ascendido Mallorca, que no ha jugado ni el Copa del Rey ni en Liga, pero ha sido suplente en Liga y Echu que ha jugado sólo en Copa del Rey y ha sido suplente en Liga en varias ocasiones.

El guardameta Ander Cantero, aparte de ser titular en el partido de Copa del rey contra Las Palmas ha entrado en el once inicial en tres partidos de Liga 123, quitando la titularidad a Basilio Sancho Agudo, indiscutible titular la temporada pasada y que lleva cuatro temporadas en el equipo majariego.

En la delantera con los dos Aitores, seis veces, quitando el tridente de Nico, casi no ha hecho cambios. Toni y Jeisson han perdido protagonismo. En el centro Óscar sólo faltó una vez por sanción en la jornada siete y le suelen acompañar Fede, Verza y Enzo. Con Enzo y Fede ha coincido en diez y nueve veces.

Rafa, Luso y Morillas salieron titulares los tres a la vez en la jornada nueve y trece. Iza y Francisco han coincidido de lateral derecho e izquierdo, respectivamente, siete veces. Verdés y Rafa han coincidido varias veces, pero las lesiones de Héctor le han quitado peso. Morilla, Iza y Óscar han estado en el once y veintitrés veces, Iza ha faltado sólo una vez por sanción.

Aitor García y Rafa López han tenido doce titularidades, Basilio once, Ruibal y Enzo diez, Fede y Francisco nueve.