Esteban Burgos: "El buen momento que estamos viviendo no es casualidad"

El central Esteban Burgos estuvo en el programa "Fiebre Amarilla" analizando la situación del equipo madrileño, su situación personal, el entrenador, el vestuario... y muchas cosas más.

El argentino analizó la excelente situación del Alcorcón en LaLiga 1|2|3: "Muy contento con el momento que estamos viviendo como club y como grupo. Somos como una familia y estamos trabajando duro para que esto continúe".

El defensor amarillo habló de las claves del éxito del equipo: "El trabajo, trabajamos con el técnico todos los puntos que nos salen bien dentro del campo. La competencia sana que hay dentro del grupo es muy importante, y el momento que estamos viviendo actualmente no es casualidad".

Burgos cree que hubo un punto de inflexión en el que abrieron los ojos y tiraron hacia delante: "Creo que la derrota en Tenerife nos vino bien. Un golpe así o te reactiva o te vienes abajo, y a nosotros nos reactivó".

El zaguero alfarero no se esperaba ni mucho menos estar en esta situación a principio de temporada: "No me lo esperaba, el año pasado vivimos otras circunstancias, nos tocó pelear el descenso hasta la última jornada. Segunda División es una liga muy dura, en la que nunca se para. A veces enfrentarte al último te cuesta más que contra el primero".

Respecto al entrenador Cristóbal Parralo, el argentino está muy agradecido con su trabajo: "Me parece una persona muy coherente, te da todas las herramientas para que en el campo lo llevemos a cabo. También estoy aprendiendo mucho con él. Creo que es un gran responsable de nuestra solidez como equipo y el encajar tan pocos goles".

Por último, el salteño se enorgullece al ver que el Alcorcón es el equipo menos goleado de las grandes ligas europeas: "Ahora cada gol que nos convierten es como una espina. Trabajamos muy duro para ello y sabemos que no puede pasar. Es bueno acostumbrarse a no recibir goles".