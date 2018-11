Listos para el duelo contra el At. Levante

Los chicos de García Pimienta han realizado su último entrenamiento antes de viajar a Valencia para enfrentarse al At. Levante en la Ciudad Deportivo de Buñol. Será una batalla importante para seguir sumando puntos en Segunda División B tras lograr la victoria en casa la semana pasada.

Los jugadores disponibles del Fútbol Club Barcelona B se han ejercitado en el Campo 3 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y como es habitual han realizado un ejercicio de rondo, prestando mucha atención en pases y toques rápidos.

El técnico barcelonista, Javier García Pimienta, ha dirigido la sesión con todos sus jugadores disponibles con la excepción de Mateu Jaume Morey Bauzà, que sigue lesionado tras sufrir una lesión de rodilla, y el delantero Kike Saverio, quen tiene una lesión de la porción larga del bíceps femoral de la pierna izquierda. Además, el capitán del Barça B, Ferran Sarsanedas, tampoco estaba presente en el entrenamiento tras sufrir un ruptura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, que le obligó a pasar por el quirófano.

Mientras, el centrocampista británico Marcus McGuane no ha podido entrenar ni competir con el equipo durante las últimas semanas debido a una lesión de la porción distal del bíceps femoral de la pierna izquierda. McGuane ha vuelto al entreno, pero aún no ha recibido el alta médica y por lo tanto no viajará con el equipo a Valencia.

Oriol Busquets, baja de ultima hora

El centrocampista del Barça no viajará con el conjunto catalán a Valencia para disputar el duelo contra el At. Levante. Oriol Busquets, quen completó toda la sesión este sábado, ha sufrido unas pequeñas molestias en la pierna izquierda durante el entreno y los técnicos del club han preferido que se quede en Barcelona para descansar. De este modo, Pimienta no podrá contar con el joven mediocentro del filial. Sin embargo, el jugador del Juvenil A Jandro Orellana, quen ha entrenado con el filial, puede ser el reemplazo de Oriol.