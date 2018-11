Previa FC Barcelona Fem - RCD Espanyol Fem: el camino de la Copa comienza por Barcelona

El Barça inicia la competición copera con los buenos recuerdos que le traen la pasada edición donde fueron campeonas. El equipo de Fran Sánchez llega con una motivación muy alta tras vencer al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad, y comenzar a recortar puntos al líder para continuar la pelea por el campeonato liguero.

El año pasado se adjudicaron la Copa de la Reina y esta temporada el objetivo es revalidar el título, una nueva competición que comienza con el derbi ante el Espanyol. El conjunto blanquiazul se les da bien, y quieren aprovechar su buen momento y tenerle la moral comida a su rival para certificar su pase a los cuartos de final.

El entrenador del FC Barcelona Fran Sánchez, ha hablado en la previa de lo especial que es para su equipo el derbi copero:” Es un partido especial porque es un derbi y siempre son partidos diferentes, y más añadiendo que es Copa y a partido único. Es una competición que arrancamos con mucha ilusión y con ganas de seguir adelante”.

El entrenador catalán no quiere que su equipo caiga en relajaciones después de cosechar dos grandes triunfos y quiere mantener la buena línea que llevan sus jugadoras: “Cuando ganas todo el mundo piensa que estás en el mejor momento, pero estamos contentos por los buenos resultados en partidos con rivales difíciles y hay que centrarse en hacer bien las cosas y seguir la línea”.

Por su parte, el RCD Espanyol afronta el partido con una mentalidad muy positiva después de sus dos victorias ligueras consecutivas (vs Sevilla FC 0-1; vs Madrid CFF 1-0). Sus jugadoras comienzan a dejar atrás la mala racha de resultados y los puntos les sirven de bálsamo para afrontar los siguientes encuentros.

El entrenador del Espanyol Joan Bacardit, es consciente de la dificultad a la que se enfrentan pero no quieren pensar en una eliminación: “Afrontamos el partido con la máxima ilusión. No iremos derrotados, intentaremos competir y veremos si podemos ganar”. Sabe que para ganar al Barça tienen que hacer un partido redondo, que las blaugranas no puedan hacer su juego y ellas aprovechar las oportunidades que puedan tener: “Sabemos que tendremos pocas oportunidades, pero tenemos que conseguir que sean de calidad. Tenemos que conseguir que sufran, que se pongan nerviosas, cometan errores y aceleren su juego”.

El FC Barcelona parte como claro favorito para pasar de ronda, juega en su estadio y los precedentes apuntan a que el Barça debe ganar el partido con solvencia. Aunque la teoría dice que las blaugranas son muy favoritas para llevarse la victoria, hay que recordar que es un derbi, donde poco importa en el momento que llegues, en partidos como este se olvida todo y la ilusión y las ganas de derrotar a tu rival pueden romper todos los esquemas.

El Barça a continuar con su dinámica positiva

El FC Barcelona ha dado un giro positivo que ha reforzado sus aspiraciones ligueras. Vencieron al líder en el último minuto (vs Atlético de Madrid 2-1) y golearon en Zubieta en el partido intersemanal (vs Real Sociedad 2-5). Por lo tanto llegan a estos octavos de final coperos con la moral con las nubes aunque con un desgaste físico muy grande, que puede hacer que las azulgranas realicen rotaciones en el once. El Barça no podrá contar con Lieke Martens que ha sufrido unas molestias en la parte posterior del muslo, ni con Mariona todavía lesionada. Claudia Pina continua con la selección española disputando el Mundial sub20.

Fran Sánchez ha hablado en la previa sobre el buen momento que está teniendo en estas jornadas la delantera Aitana, de la que se ha deshecho en halagos: “es una jugadora muy joven con muchísimo talento y este año ha empezado la temporada con mucha fuerza y lo está demostrando partido a partido. Es difícil mantener ese nivel de exigencia y es una jugadora con un gran futuro”.

Las nuevas modificaciones de esta Copa de la Reina no agrada demasiado a los entrenadores, por las modificaciones en el calendario y por la carga de partidos que supone. Sobre ello ha hablado el técnico culé: “Al final los calendarios no gustan nunca a nadie. No nos queda otra que aceptarlo e intentar prepararlo para llegar a la siguiente ronda”.

El Espanyol viene con la moral alta

El RCD Espanyol llega al partido con mejores sensaciones que hace unas semanas. Las blanquiazules encadenaron varios partidos seguidos en los que no conseguían puntuar, y en estas dos últimas jornadas han conseguido dos victorias importantísimas para recuperar la moral. Han vencido dos partidos por la mínima, en Sevilla y en casa frente al Madrid CFF, dos victorias que les han servido para recuperar sensaciones tanto en juego como en acierto goleador. En los últimos 7 partidos han conseguido marcar 6 goles, un hecho que hace que sus jugadoras tengan más confianza y refuercen más su mentalidad para poder mirar hacia arriba.

El Espanyol es un equipo muy joven, un factor que puede hacer que tras una mala racha de resultados, mentalmente el equipo se vea afectado. No ha sido así, y como explica su entrenador Joan Bacardit, el equipo se ha rehecho y llega al partido en un momento óptimo: “No estábamos preocupados por como habíamos perdido y teníamos claro que las victorias llegarían. Estos puntos nos tienen que dar tranquilidad y reforzar nuestra mentalidad ambiciosa de ir para arriba”.

Precedentes

FC Barcelona y RCD Espanyol se han enfrentado en competición liguera en los dos últimos años con pleno de victorias para las azulgranas. En esta misma temporada, en el derbi de la Ciutat Esportiva Dani Jarque las de Fran Sánchez vencieron con un resultado muy claro (0-3).

En la temporada 2017/18, las blaugranas vencieron los dos partidos de la Liga Iberdrola, 4-0 y 1-3.

Dos años atrás, también los puntos se fueron para el lado culé con dos contundentes victorias, 5-0 y 1-6.

Posibles alineaciones

Por parte del FC Barcelona 4-3-3: Paños; Torrejón, Pereira, Mapi, Leila; Vicky, K. Hamraoui, Patri; Aitana, Andressa Alves, Duggan.

Por parte del RCD Espanyol 4-2-3-1: Mariajo; Giménez, Inés, Elba, Brenda; Torroda, Brenda, Baudet; Paula, Eli, Elena.