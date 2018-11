Pesic: "Daremos el máximo contra el mayor talento individual de Europa"

Tras vencer el viernes ante el Olimpia Milano (90-80) en el partido de Euroliga y encadenar dos partidos en tres días, el Barça Lassa recibe este domingo al Real Madrid en el Palau Blaugrana, en el que será el tercer choque para los azulgrana en una semana. Los de Svetislav Pesic buscaran hacerse con el liderato de la Liga Endesa con una victoria en el Clásico ante el eterno rival. En la previa del encuentro, el técnico serbio Svetislav Pesic ha atendido a los medios en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

El técnico azulgrana, que ha comparecido junto al alero Pierre Oriola, ha destacado el papel de la afición: "Cada partido que pasa recibimos más respeto de los aficionados. Sienten que hemos mejorado, que el equipo compite con un buen baloncesto. Creo que están ilusionados. Es fundamental la ayuda de la afición. Mañana será muy especial, un partido que motiva a jugadores y aficionados. Daremos el máximo contra el mayor talento individual de Europa", ha destacado el técnico. "Cada partido es diferente. En el último año hemos demostrado que podemos competirles y ganar", ha recalcado.

El técnico ha destacado también la figura de Sergio Llull, estrella blanca: "En los últimos años en Europa no he visto a alguien con esta manera de jugar al baloncesto. El Madrid no solo depende de Llull. La lesión ha sido una desventaja para ellos, pero con el resto de jugadores lo han sacado adelante. Jugadores como Rudy saben tomar responsabilidades, y son un equipo muy completo. Si pienso en el Madrid pienso en todos, no en un solo jugador. Intentaremos buscar los puntos débiles del equipo".

Pesic por otro lado, ha destacado que: "Hay detalles que pueden cambiar el ritmo del partido y el resultado. Ellos saben nuestros puntos débiles, saben donde atacarnos. Es muy importante tener una mentalidad ganadora. Respetamos a nuestros rivales pero no nos hace falta analizarlos especialmente".

El entrenador azulgrana ha destacado la igualdad en el clásico: "Es un partido más de liga. Tendremos muchos partidos contra ellos. Estamos en línea de mejora de juego. Queremos ganar, sin duda, y una victoria contra el Madrid puede ayudar mucho al equipo. Será un partido diferente, hay muchas caras nuevas".

Finalmente el técnico ha mantenido: "No es suficiente con ganar al Madrid. La Liga Endesa es muy competitiva. Es un clásico, no deja de ser especial, pero el resto de encuentros son muy importantes".