El pasado 23 de noviembre gracias a la Unión Rayo pudimos saber que Raúl de Tomás no tiene buena relación con el VAR, ya que en varias ocasiones en distintos partidos se podía ver como el delantero se quejaba en contra.

Además, de Tomás declaró en los micrófonos de Onda Madrid que, “Es un poco antinatural. Ahora vas con ese miedo. Ya dije a principio de temporada que el VAR no me gusta. Los árbitros tienen que depender de sus decisiones y no de un invento. Además, los árbitros pierden protagonismo”.

Añadió que, “Si yo fuera arbitro me gustaría que lo último fuera decisión mía. El fútbol lleva así toda la vida y no hay que cambiarlo. Se confunden más ahora los árbitros con VAR que sin VAR. No me convence”.

Hay que decir que Raúl de Tomás ha sufrido, en concreto dos goles anulados desde que ha empezado la temporada, contra el Athletic y Huesca. Respeto a eso dijo que: “Tampoco fueron acciones claras o para acudir al VAR. Para mi eran goles legales en su día. Pero hay que respetar la decisión”.

Y para terminar dijo que: “Actúan por cosas pequeñas, decían que iban a actuar solo en decisiones grandes. El partido se para muchas veces. Supongo que se irá puliendo”.

Dicho esto, Raúl de Tomás sigue luchando como él sabe, a más de trabajar día tras día en los entrenamientos, para poder conseguir buenos números como los que hizo la temporada pasada en Segunda División.

El delantero ha vuelto a Vallecas después de irse al equipo blanco, el cual pertenece, pero en el mercado de verano pasado volvió a vestir la franja y demostrar que tiene un gran rendimiento y dejó huella la temporada pasada. Todos los aficionados franjirrojos esperan que vuelva a dejar grandes sensaciones en el campo porque están seguros que lo puede ofrecer lo mejor posible de él y sobre todo, ayudar al equipo.