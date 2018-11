Cristóbal Parralo: "Si seguimos en esta línea podríamos pensar en algo más"

Suma y sigue el conjunto de Cristóbal Parralo. Intratables en Santo Domingo, indomables en LaLiga 1|2|3 y todo se resume en el liderato alfarero tras quince jornadas disputadas.

Al técnico cordobés no le sorprende en absoluto el rendimiento tan alto de sus futbolistas: "No puedo estar sorprendido porque trabajo cada día con ellos y sé de lo que son capaces", apuntó el técnico andaluz. Nadie imaginaba este inicio de temporada, pero está claro que tras estas quince jornadas, el liderato no es casualidad.

Esteban Burgos volvió a anotar, esta vez de penalti. Juan Muñoz era el lanzador habitual pero tras su fallo ante el Elche, ha dejado a su compañero argentino lanzarlo. "Es una cuestión de confianza. Si hay algún jugador que lo tiene claro y cree que puede marcarlo, aunque luego lo falle, pues adelante".

El Alcorcón ya le saca cuatro puntos al tercero. Los alfareros podrían considerarse un equipo aspirante al ascenso tras lo visto en estas quince jornadas: "No soy nadie para quitar ilusión a nuestros aficionados, pero hay que tener los pies en el suelo, la liga es complicada. Si seguimos esta línea podríamos pensar en algo más, pero hay que ir partido a partido".

Muchos de estos jugadores que ahora son líderes, pertenecían al equipo cuando la pasada campaña estuvieron a punto de hundirse en el pozo: "No me gusta comparar, sobre todo por respeto al anterior entrenador y su cuerpo técnico. Lo único que puedo decir es que estoy muy orgulloso de mis jugadores, ellos creen en el trabajo que estamos haciendo y así es todo mucho más fácil".

Parece que todo va sobre ruedas en el conjunto madrileño, pero los entrenadores y los equipos siempre tienen margen de mejora: "Nosotros cada semana analizamos como hemos jugado, seguimos insistiendo en el trabajo diario. Creo que no es bueno ponernos techo, yo me retiré del fútbol con casi 36 años y seguía aprendiendo. Intento inculcar a mis jugadores que siempre se puede mejorar".

La afición cada vez más implicada con el equipo, pese a las tardes y noches lluviosas que brinda Santo Domingo: "La afición nos ayuda muchísimo. Hemos de agradecer todo el apoyo que nos están dando a pesar de que no acompañe la climatología. Dedicamos este partido y esta victoria a esta afición, que se lo merece".