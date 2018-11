García Pimienta: “Jugando así tenemos muchas más opciones de ganar los partidos”

El FC Barcelona B no ha podido pasar del empate en su visita al filial del Levante UD. El equipo entrenado por García Pimienta sigue acusando su falta de gol y no ha sido capaz de conseguir un tanto que trajera la victoria a Barcelona. El equipo jugó bien, domino el juego y creó ocasiones de gol que finalmente no fueron materializadas.

El entrenador del filial azulgrana ha valorado un empate que ha dejado a su equipo con un sabor agridulce: “Han hecho un esfuerzo muy grande los jugadores, hemos sido merecedores de la victoria. Cuando juegas así sabe mal no ganar los tres puntos”.

Buen juego de los culés

Los azulgranas han hecho un buen partido, han jugado con su estilo habitual y han gozado de muchas ocasiones. García Pimienta pese al empate, cree que este es el camino a seguir y que sus jugadores deben continuar por esta senda: “Esta es la actitud y el juego que hemos de hacer cada domingo. Si hacemos eso tenemos muchas opciones de ganar y estaremos muy arriba en la clasificación”.

Pese a que el equipo parece que no termina de arrancar y coger una dinámica positiva, el catalán opina que esto acaba de comenzar y prefiere fijarse en el futuro más próximo: “ Estamos en la jornada 14, queda muchísimo. La semana que viene iremos al Mini a jugar contra el Valencia, a ganar los 3 puntos”.

Falta de acierto de cara a portería

Los azulgranas no están teniendo la mayor de las suertes de cara a portería. Anotan muy pocos goles y eso se ha visto reflejado en un partido como el de hoy. El buen partido del equipo no ha pasado desapercibido para García Pimienta que ha valorado muy positivamente el juego de los suyos: “Desde el principio se ha visto el equipo que nosotros queremos. Tener la pelota, ser competitivos, yendo en todo momento a por el partido sabiendo que el rival juega, que tiene mucho nivel y que se pondrían las cosas muy difíciles, pero esta es la línea a seguir. Tenemos que creer que jugando así tenemos muchas más opciones de ganar los partidos”.