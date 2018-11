Plácida victoria azul

El conjunto entrenado por Juan Antonio Anquela consigue por primera vez en la temporada su segunda victoria consecutiva, la más holgada de la temporada y más convincente. No ha sido un partido fácil para los carbayones, pero han demostrado un potencial ofensivo combinado con una solidez defensiva inédito hasta la fecha.

1ª Parte

De nuevo hubo revolución en la alineación del equipo azul, la sanción de Sergio Tejera y las lesiones de Saúl Berjón y Juan Forlín hicieron poner en liza un equipo inédito. Volvieron al once Diegui Johanesson y Javi Muñoz.

Desde el primer minuto el Real Oviedo tomó el mando del partido, con más posesión que ocasiones, aunque en los primeros minutos una buena combinación entre Javi Muñoz y Diegui que intentó dejar el gol en bandeja que Ibra no acertó a rematar. Fue la mejor ocasión de toda la primera parte para el conjunto de Anquela. Los azules intentaron generar peligro a base de la posesión, pero se vieron incapaces de poner en apuros al equipo catalán. El partido se volvió monótono por momentos, con un equipo intentando generar peligro y otro con pocas, por no decir ninguna, gana de buscar otra cosa que no fuese no perder.

Se llegó al termino de la primera parte sin prácticamente ninguna ocasión realmente peligrosa para ninguna de las dos porterías. El respetable se impacientaba.

2ª Parte

El inicio de la segunda parte fue todo un huracán azul. En la primera jugada tras el descanso, una internada de Diegui Johanesson cedía el balón a Javi Muñoz que centraba al corazón del área donde Mossa remataba a la madera y de nuevo en el rechace le caía al valenciano, para esta vez sí alojaba el balón en la portería rival para poner el uno a cero en el luminoso. El vendaval local no se paraba ahí, seguía intentando aumentar su ventaja, en una de esas cometen falta sobre el ariete azul Ibrahima Baldé. El extremo panameño Yoel Bárcenas decidía tomar la responsabilidad del lanzamiento de la falta, golpeó fuerte salvando la barrera donde Edgar Badía no pudo hacer nada. En los primeros minutos de la segunda parte el Real Oviedo ya ganaba por dos goles a cero.

La inoperancia del Reus hizo que en ningún momento pusiese en apuros al equipo local. Los azules seguían con su guión, intentando aumentar la diferencia de goles a base del control del balón. De nuevo en una internada del lateral Islandés Johanesson era objeto de penalti, el delantero Joselu era el encargado de acometer la pena máxima. Decidió golpear a la izquierda de la portería, pero el cancerbero catalán adivinaba las intenciones del jugador carbayón, aunque en el rechace Yoel Bárcenas llegaba el primero al balón que asistía a Joselu para rematar a puerta vacía y poner el definitivo tres a cero.

En lo que restaba de la segunda parte no ocurrió prácticamente nada. Lo más reseñable fue un gran golpeo de Joselu que se estrelló en la madera, que por desgracia hacía que el delantero se resintiese de un tirón muscular y Viti entraba en su detrimento. Minutos más tarde era Diegui el que notaba un pinchazo en la parte posterior de su cuádriceps. La lesión hacia que Viti retrasase su posición a la de lateral, ya que el Real Oviedo ya había acabado todos sus cambios.

Los azules consiguen los tres puntos en un partido más fácil de los esperado. El partido valió para homenajear al ídolo local y ahora en las filas del Reus Miguel Linares, que recibió una sonora ovación al término del encuentro.

El Real Oviedo suma 22 puntos colocándose a dos puntos del Mallorca, que es el equipo que marca los puesto de playoffs. El siguiente partido de los azules se jugará en tierras canarias, ante uno de los rivales con mayor potencial de plantilla de la temporada, una buena piedra de toque para consolidar la buena racha carbayona.