El Terrassa merece más en el Olímpic frente al Llagostera

Terrassa y Llagostera firman las tablas en un partido trepidante donde los del Vallès fueron superiores en la segunda mitad, pero no más efectivos, tal y como reconoció el técnico local, Cristian García, en la posterior rueda de prensa.

El partido, ya desde el primer momento, arrancó como se preveía: disputado a más no poder. Tanto Llagostera como Terrassa eran conscientes de que no eran tres puntos lo único que se jugaban. Unos para seguir una jornada más encaramados al liderato de Tercera División, y otro para seguir recortando puntos de cara a las posiciones de playoff. La primera ocasión del partido tuvo color rojo. Daisuke, tras una buena jugada por banda derecha consigue sacar un centro al que no consigue llegar Sergi Arranz.

Y es que el japonés, Daisuke, fue uno de los jugadores más destacados en el arranque del partido. Sus recortes y cambios de ritmos volvían loco a Maynau que se veía desbordado ante el raudal ofensivo del jugador local, que volvió a tener una ocasión manifiesta de gol en un contraataque en el minuto 23.

La primera ocasión clara del Llagostera no llegaría hasta pasada la media hora. Una buena combinación en banda derecha que acaba con un centro peligrosísimo al área que acaba rematando posteriormente Gil Muntadas fuera lamiendo el palo de la portería defendida por Ortega. Pero es que, al final, tanto iba el cántaro a la fuente, que se acabó rompiendo. El Terrassa tan solo necesitó dos tiros entre los tres palos para conseguir el primer tanto de la tarde. Sería, de nuevo, obra de Sergi Arranz, que de cabeza, conseguía batir en semifallo a Marcos.

Pero es que el Llagostera de Oriol Alsina tiene esa cualidad de saber hacer daño cuando tiene que hacerlo. Tiene calidad de tres cuartos para arriba, como para con dos ocasiones saber hacer un gol. Efectividad casi del cien por cien del conjunto gironí, que en el despeje de Ortega tras un córner, Viali conseguía hacer el empate también con la testa justo antes del descanso.

Poco cambió el partido tras la vuelta de vestuarios. El descanso solo sirvió para confirmar que el partido se decidiría por pequeños detalles, como, por ejemplo, la entrada al campo en el cincuenta y cuatro de Nils Puchades que nada más entrar dispuso de un latigazo que bien pudo suponer el 2-1. Pocos minutos después, Sergi Arranz tuvo en sus botas nuevamente el gol de la victoria tras una excelente cabalgada por la banda que acabó en un centro envenenado que terminó salvando el guardameta Marcos en última instancia.

El partido se había convertido en un verdadero monólogo ofensivo de un Terrassa que no cesaba en su empeño. Primero en un remate dentro del área donde los jugadores locales acabaron reclamando penalti por manos y en la posterior réplica donde una prolongación de Valls se queda sin rematador en el segundo palo. El equipo de Oriol Alsina parecía conformarse con el empate, mientras que los pupilos de Cristian García buscaban la victoria, aunque sin demasiada suerte.

La última del partido la tendría ya Coro en el tiempo de añadido con un remate de cabeza que se acabó marchando lamiendo la escuadra visitante. Finalmente, reparto de puntos que satisface a unos y a otros no los deja tan contentos.

“El mejor partido de la temporada, frente al mejor rival posible”

Tras el pitido final del colegiado, el técnico Cristian García ha pasado por rueda de prensa donde ha destacado el buen papel de su equipo en la segunda mitad y el partido tan completo que han hecho los suyos: “el mejor partido de la temporada. Estamos en una buena línea, tenemos que seguir así”. Además, el entrenador egarenc también ha explicado que “cada vez las sensaciones son mejores” y que “en los últimos partidos hemos rematado más y nos han rematado menos”, concluía.