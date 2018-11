Denis Silva: "Tenemos la clasificación más cerca que nunca"

El Juvenil A del Barça viaja este martes a Holanda con la clasificación directa para los octavos de final de la UEFA Youth League como único objetivo. Los chicos de Denis Silva buscaran ante el PSV Ehindoven una nueva victoria que les permita asentarse en lo más alto del grupo. Los azulgrana acumulan tres victorias y tan solo un empate en la competición y un empate les bastaría para clasificarse. Su técnico, Denis Silva, consciente de que la clasificación está más cerca que nunca, ha atendido a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de volar a tierras holandesas.

Silva ha destacado la importancia de salir victoriosos del choque ante el PSV: "Tenemos la clasificación más cerca que nunca, somos primeros. El objetivo no es ir a por el empate aunque nos sirva. Queremos dar una buena imagen e iremos a por la victoria. Queremos seguir en la línea del partido ante el Inter".

Los azulgrana se las verán ante el PSV: "Es un equipo que intenta jugar, con grandes jugadores táctica y físicamente. Es un conjunto muy equilibrado, por la calidad y por el físico de sus jugadores. Recuperan a su mejor jugador. Ellos se lo juegan todo en casa, y darán el máximo para ganar", ha recalcado el técnico.

Para el choque, Denis Silva ha confirmado que contará con algunos jugadores del Barça B. Óscar Mingueza, Guillem Jaime y Jandro viajarán con el Juvenil: "Siempre es bueno contar con jugadores con esta experiencia. Son sub-20 y nos aportan mucho. Al tener tres competiciones va muy bien contar con ellos".

El técnico azulgrana ha hecho referencia también a la importancia de ganar el encuentro: "Vamos partido a partido, pero una victoria nos da muchísima tranquilidad, no solo por la clasificación, sino porque supone un golpe de moral enorme". El técnico ha hablado también sobre el apretado calendario: "Llegamos bien. Nos queda un mes de competición con muchos partidos, y contamos con toda la plantilla".

Por otro lado Denis Silva ha insistido en el objetivo de alzarse con la Youth League: "Ganar es muy difícil, y ganarla dos veces es casi imposible. Los jugadores están motivados por repetir. No debería ser así, pero en los partidos de la Youth League la intensidad es diferente a los partidos de liga. En liga recibimos goles que en Europa no encajamos". En este sentido, Silva ha destacado la importancia de terminar como primeros de grupo para la clasificación directa a octavos de final: "Es muy importante para nosotros ahorrarnos los dos partidos de dieciseisavos, no solo por la carga sino por la motivación. Sólo pensamos en ganar la Youth League."

Finalmente, el técnico ha destacado la experiencia de poder viajar junto con el primer equipo y poder ser parte de la imagen internacional del club: "Es una experiencia muy bonita. Hay que felicitar a la organización, por eso es el mejor torneo del mundo. Ganar la Youth League también nos da una buena imagen internacional a nivel de club".