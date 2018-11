Buena imagen del Málaga Femenino en Copa de la Reina y segunda victoria del Atlético Malagueño

Atlético de Madrid Femenino 4-2 Málaga CF. Femenino

Atlético de Madrid: María Isabel; Aleixandri (Falcón, min. 46), Robles, Menayo, Tounkara; Sampedro (Chidiac, min. 54), Meseguer (Esther, min. 58), García; Sosa y Ludmila (Anita, min. 55).

Málaga CF.: Stefany; Raquel (Pamela, min. 72), Ruth, Postigo, Leti, Miriam; Minori, Dominika (Celia, min. 86), Armisa; María Ruiz (Mascaró, min. 57) y Adriana.

Goles: Atlético de Madrid: Ludmila (min.35, 45, 50 y 53); Málaga CF.: Adriana (min. 70) y Armisa (min. 74).

Árbitro: Olatz Rivera (Colegio vasco). Amonestó del Atlético de Madrid a García.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina disputado en la Ciudad Deportiva Wanda ante 200 espectadores.

El Málaga CF. Femenino debutaba en la Copa de la Reina bajo la actual denominación, ya lo hizo anteriormente como Atlético Málaga donde quedó subcampeón en la temporada 96/97, campeón en la 97/98 y con una última participación en la temporada 2001/2002, con la novedad de que participaban todos los equipos de La Liga Iberdrola y precisamente ante una de las potencias del fútbol femenino, el Atlético de Madrid Femenino.

Las chicas de Manolo Contreras llegaban a Madrid con todo por ganar y nada que perder, ya que sabían que se iban a enfrentar a uno de los cocos tanto de Liga como de Copa. Y así fue, le plantó cara al Atleti hasta el final del partido y demostró que para nada era aquel equipo que salió goleado del primer partido de Liga. Unas líneas ordenadas, bien definido atrás no dejando huecos al rival, el conjunto blanquiazul, ayer de negro, iniciaron el partido muy concentradas y dando el "Do" de pecho.

La mexicana Stefany Castaño, que debutaba en la portería malaguista, fue una de las jugadoras claves en la primera media hora de juego. En el minuto 22 María Ruiz tuvo la ocasión más clara del conjunto malagueño pero se marchó fuera, Adriana y Leti tuvieron también ocasiones para adelantar al Málaga, pero no concretaron sus acciones. En el minuto 32, la delantera brasileña Ludmila decidió acabar con la resistencia blanquiazul anotando el primer gol colchonero con un gran gol por la escuadra de la portería defendida por Stefany. Cuando todos pensaban que se iban a los vestuarios con una 1-0 para el Atleti, Ludmila hizo el segundo gol del Atlético y el segundo de su cuenta personal, marchándose al descanso ambos conjuntos con un 2-0 en el electrónico.

Tras la reanudación, Ludmila salió enchufada y a los cinco minutos anotó su Hattrick particular, y tres minutos más tarde completo el poker de goles para poner un 4-0 en el marcador. A pesar de ello, el equipo boquerón no desistió, ni se vino abajo y siguió atacando. Así llegó el 4-1 en el minuto 69 con un golazo de Adriana tras ejecutar perfectamente una falta. Ya en el minuto 74 anotó Misa el 4-2 tras controlar un centro de Adriana para batir a la portera María Isabel. De ahí al final no paró de atacar el conjunto de Antonio Contreras ,que a pesar de contar con diversas ocasiones no consiguieron batir la portería del Atlético finalizando el partido con el definitivo 4-2.

Gran partido del conjunto malaguista que plantó cara a todo un Atlético de Madrid y que a pesar de caer eliminadas en octavos de final de la Copa de la Reina, va a ser un equipo que de mucha guerra en lo que resta de Liga Iberdrola.

Atlético Malagueño 2-1 Atlético Sanluqueño

At.Malagueño-At. Sanluqueño | Foto: atleticosanluquenocf.com

Atlético Malagueño: Samu Casado (Álvaro, min.64); Ismael, Juande, Abqar, Álex Robles, Keidi, Ramos (Chica, min.57), Deco, Iván Jaime, Hugo (Karamoko, min.66) y Joan Grasa.

Atlético Sanluqueño: Diego; Mario (Javi V., min.86), Javi Gallardo, Alberto G., Pelón, Nando Q., Del Moral, Abel Gómez, Juanfran (Dani Muñoz, min.66), Dani Güiza (Antonio J., min.75) y Edu Oriol.

Goles: Atlético Malagueño: Iván Jaime (33’) y Hugo (54’). Atlético Sanluqueño: Del Moral (43’).

Árbitro: Lax Franco (Murciano). Amonestó a Hugo y Abqar por parte del Atlético Malagueño, y Juanfran, Mario y Alberto del Atlético Sanluqueño.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada decimocuarta del Grupo IV de Segunda División B en los campos de la Federación Malagueña de fútbol ante unos 600 espectadores.

Parece que los jóvenes del Atlético Malagueño han encontrado la vía ganadora tras llegar de un periplo de malos resultados que le habían hundido en la última posición del Grupo IV de Segunda B. Y es que parece que desde que tomó las riendas Manolo Sanlúcar del Malagueño, ha conseguido parar la sangría de derrotas y empates, hasta cambiar el estilo de juego y conseguir dos victorias consecutivas para poder tener otros tres puntos más cerca el milagro.

Precisamente el rival que visitaba ayer el campo de la federación no se intuía fácil, un Atlético Sanluqueño liderado por dos veteranos como Dani Güiza y Abel Gómez. Partido donde Sanlúcar apostó por dar continuidad al equipo que logró la victoria ante el Sevilla Atlético que llegaba a este partido lleno de confianza.

El inicio del partido fue de tanteo por parte de ambos conjuntos, con una gran parada Samu Casado, que está cuajando buenas actuaciones tras la lesión de Kellyan, al tiro de Juanfran para el Sanluqueño y el tiro que mandó a corner Diego al tiro de Hugo para el Malagueño. Pero el partido se decantó del lado blanquiazul gracias al penalti que sufrió Deco tras la primera media hora de encuentro, anotando la pena máxima un Iván Jaime lleno de confianza. Pero poco le duró la alegría al equipo de Sanlúcar, ya que tras una buena acción de Del Moral anotó el gol del equipo gaditano para poner el empate en el electrónico, marchándose al descanso ambos conjuntos con un empate 1-1.

Tras el inicio de la segunda parte el Malagueño salió enchufado con el objetivo de volver a adelantarse en el marcador, y así fue gracias al gol de Hugo que remató de cabeza un gran centro de Grasa. A partir de ahí sería un asedio por parte del Sanluqueño que tuvo varias acciones por parte de Juanfran y Edu Oriol, que detuvo Samu Casado o que se alió con el poster para evitar el gol. En esa última acción con el poster Casado se lesionó y tuvo que ser sustituido por Álvaro Fernández.

De ahí al final el Malagueño aguantó el arreón final del equipo gaditano, finalizando el partido con victoria malaguista para ver un poco de luz al final del túnel. Aunque aún queda mucho trabajo por delante para salir de la última posición y de los puestos de descenso, parece que el filial malaguista ha encontrado el camino a seguir sumando siete puntos y dando la alegría de la victoria por primera vez como local en esta temporada al respetable que se dio cita en el campo de la federación.