Toni: "El Real Valladolid dio la cara"

Uno de los jugadores habituales en responder a los medios de comunicación después de los partidos, Toni Villa, ha analizado el partido de su Real Valladolid y, al igual que el técnico Sergio González, se ha mostrado satisfecho con lo visto sobre el Ramón Sánchez Pizjuán: "Hubiera sido más justo el empate, pero esto no va de merecerlo sino de conseguirlo; y ellos lo han hecho merecidamente". Aún así, Sergio se ha quejado del gol anulado por su fuera de juego posicional. Toni Villa "Es algo que no entiendo. No intervengo en la jugada".

Toni fue, sin quererlo, el protagonista indirecto de la jugada decisiva del duelo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Del Cerro Grande interpretó que el canterano estaba en la trayectoria del disparo de Enes Ünal y que, por lo tanto, molestó a Vaclik. “Yo creo que el gol no debió ser anulado. Ni entorpezco la visión del portero ni hago ademán de golpear la pelota. Me sorprende que, al tratarse de una decisión subjetiva, el colegiado no revisara las imágenes en pantalla”.

Hemos jugado ya en estadios muy imponentes, con una afición que aprieta y tal vez nos hemos equivocado en la toma de decisiones tal vez, pero lo hemos corregido y hemos plantado cara. No creo que el mal inicio se haya debido a un exceso de respeto hacia el Sevilla", ha reconocido Toni Villa, quien explicó así la mejoría del Real Valladolid en la segunda parte: "Hemos tocado un par de cosas tácticas, hemos salido motivados por la charla y la verdad es que lo hemos peleado y luchado. Es cierto que al principio no nos hemos acoplado bien al sistema, pero hemos mejorado con el paso de los minutos".

De cara al futuro, el canterano del Real Valladolid se ha mostrado confiado en que se conseguirá el objetivo de la salvación, aunque avisa de que no va a ser un camino de rosas: "No hay que preocuparse pero tampoco pensar que siempre vamos a ganar cuatro partidos seguidos. Nos vamos a salvar, lo vamos a luchar, pero no va a ser a falta de cinco jornadas.

Pero el partido de Sevilla ya es historia y, por mucho que “el equipo hubiera podido empatar”, lo cierto es que los puntos ya no vuelven y de nada vale lamentarse. El sábado llega a Zorrilla un “rival directo” como el Leganés y la intención es, evidentemente, reencontrarse con el triunfo para sumar los tres puntos muy importantes.

“Es cierto que llevamos varias semanas sin ganar pero el vestuario está tranquilo. Llevamos 17 puntos, algo que habríamos firmado todos, y creo que vamos por el buen camino”.