Bellvís renueva hasta 2021

El Alcorcón sigue cerrando renovaciones y este lunes el turno fue para Carlos Bellvís, uno de los capitanes del equipo. El lateral valenciano, otro de los fijos en el once titular, firmó su ampliación de contrato con el equipo alfarero hasta el 30 de junio de 2021. El club madrileño cerró así su quinta renovación de la primera plantilla, a las que hay que unir la del técnico Cristóbal Parralo.

El futbolista de 33 años llegó procedente de la Ponferradina hace cuatro temporadas. Antes había pasado por clubes como Celta de Vigo, Tenerife, Numancia, Elche o Valencia, jugando tanto en Primera o en Segunda División. Acumula un total de 157 partidos con la camiseta amarilla, en los que ha conseguido anotar tres goles y repartir ocho asistencias. Su último tanto sirvió para que el equipo se llevara la victoria en el campo del Barcelona B la pasada temporada.

Tras la firma del contrato, Bellvís compartió sus primeras sensaciones: "Muy contento por seguir ligado a esta entidad. Feliz por mí y por mi familia porque son muchos años ya aquí. No me imaginaba el estar tantos años aquí pero el trabajo del día a día y lo cómodo que se encuentra uno lo facilita todo. Cuando me dijeron de renovar, el acuerdo fue fácil y rápido".

El jugador nacido en Valencia explicó lo que significa para él seguir en el equipo y en la ciudad: "Para mí el Alcorcón lo es todo. Aquí ha nacido mi hijo pequeño, ha sido el club donde más años he jugado y donde mejor nos encontramos mi familia y yo. Aquí hemos encontrado la estabilidad que buscábamos cuando llegamos".

Bellvís espera también que la afición siga disfrutando con el momento que vive el equipo: "Esperamos llegar a los 50 puntos lo antes posible e intentar dar alguna alegría más".