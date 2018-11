Arturo Vidal: "Es importante ser primeros de grupo"

Después de haber conseguido un empate ante el Club Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, a los azulgranas les tocaba afrontar el reto de conseguir el primer puesto de su grupo en la fase de grupos de la UEFA Champions League, estando ya clasificados y sabiendo que si consiguen ganar los partidos que les quedan, partirán con cierta ventaja de cara al sorteo de la fase de octavos de final.

La expedición, que aterrizaba en la mañana de este martes en tierras holandesas, se ejercitaba en el Philips Stadion sobre las 19:00 horas para pulir los últimos detalles del partido que disputarán este miércoles ante el PSV Eindhoven de Mark van Bommel. Antes de completar la última sesión preparatoria, previa al próximo duelo europeo, el centrocampista chileno, Arturo Vidal, comparecía en la sala de rueda de prensa del estadio del conjunto holandés ante los medios de comunicación, donde reivindicaba lo importante que es que acaben primeros de grupo y valoraba la confianza que Ernesto Valverde ha depositado en él durante los últimos partidos.

Sobre las sensaciones que está teniendo a pie de campo, teniendo más minutos de los que tuvo al principio de la temporada, Arturo Vidal mostró su satisfacción y comentó: "Estoy mucho más contento y vengo jugando mucho más. He jugado partidos que me dan confianza para sentirme bien. Estoy contento y espero seguir jugando mucho y ayudando".

Además, el centrocampista chileno habló sobre los objetivos que tiene fijados para esta temporada y su trayectoria en el equipo desde que llegó, mostrando satisfacción por su esfuerzo y rendimiento: "Desde que llegué al Barça dije que quería ser un jugador importante, al igual que lo he sido en otros equipos. Con trabajo y esfuerzo, me he ido ganando un hueco en el equipo. Para eso me trajeron y creo que ha ido mejorando el tema".

Por último, sobre las lesiones que hay en el equipo y la forma en la que afrontan lo que queda de año con las bajas que tienen, Arturo Vidal comentó: "Hay muchas bajas, pero también recuperamos dos jugadores muy importantes. Venimos con mucha confianza. Queremos ser líderes. La intensidad de los partidos puede ser el motivo de las lesiones. Esperamos que se vayan recuperando".