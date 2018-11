Ernesto Valverde: "Nuestra intención es ganar"

Después de que la batalla táctica disputada contra Diego Pablo Simeone en el último compromiso liguero terminara con un empate, Ernesto Valverde volvía a poner en marcha las máquinas del conjunto azulgrana de cara a afrontar el compromiso europeo que este miércoles disputarán ante el PSV Eindhoven de Mark van Bommel en el Philips Stadion.

Antes de dirigir la última sesión preparatoria en territorio holandés, el técnico cacereño comparecía en la sala de rueda de prensa del estadio de los rojiblancos para valorar el próximo objetivo que tienen fijado: quedar primeros de grupo para encarar el sorteo de la fase de octavos de final con algo de ventaja.

Uno de los temas más comentados ha sido el de las lesiones. El equipo no podrá contar con Arthur Melo, Jasper Cillessen, Luis Suárez, Rafinha Alcántara, Sergi Roberto, Sergi Samper y Thomas Vermaelen, que lesionados, han ocupado la enfermería del club. Sobre cómo afrontan el partido con esas bajas, Ernesto Valverde ha comentado: "Hemos afrontado un partido sin Messi y afrontamos el que viene con las ganas de ganar. Si tenemos a todo el equipo, somos más fuertes, pero no cambia nada".

Esta semana, se ha vivido la cara y la cruz en la enfermería azulgrana. Además de las lesiones de todos los que no podrán estar en territorio holandés, llegaban las altas médicas de Ivan Rakitić y Philippe Coutinho, que fueron convocados después de haber estado ausentes en los terrenos de juego durante algunas semanas. Sobre si podrían ser titulares, Ernesto Valverde ha comentado: "Pensamos que pueden estar. En el partido anterior tuvimos precaución con Philippe. Veremos cómo termina el entrenamiento Ivan, pero somos optimistas en este sentido".

Por último, sobre la tensión competitiva que puede haber en el equipo y el objetivo que tienen fijado, el técnico cacereño comentó: "No me preocupa la tensión competitiva del equipo. Estamos clasificados, pero no sabemos en qué posición y la manera de ser primeros pasa por ganar mañana independientemente de otros resultados".