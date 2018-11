El duelo que tuvo lugar el pasado sábado 24 de noviembre a partir de las 16:15 horas en Mestalla, comenzó a vivirse en las calles de Valencia desde horas antes a que el balón comenzara a rodar sobre el césped. Las peñas del Rayo Vallecano llegaron muy pronto al lugar donde se celebraría el encuentro, y los ultras del equipo ché estaban esperando a la afición visitante, tal y como ha desvelado el medio Blasting News.

Encuentro entre Yomus y aficionados rayistas sin incidentes

La primera peña en llegar a tierras valencianas fue la Peña Bus Uno, unos de los más madrugadores, y aparcaron su autocar en las calles cercanas al feudo del conjunto ché. El lugar que eligieron los rayistas para estacionar no gustó en absoluto a los Yomus, el grupo ultra del Valencia, por lo que decidieron ir en su encuentro. Aunque tal y como ha desvelado el medio citado anteriormente, ya pasaba por la cabeza de los radicales atacar a los aficionados visitantes.

Los cánticos de los rayistas y el sonido del bombo, hicieron estallar a los ultras valencianistas, que se acercaron a donde se encontraban los aficionados madrileños para increparles y desafiarles con gritos como: "Poneos a trabajar", o similares. Aunque la Peña Bus Uno, de forma cívica, prefirió no entrar en las provocaciones.

Aficionados del Valencia animando a su equipo | Fotografía: La Liga

A quién sí esperaba Yomus era a Bukaneros, dos grupos con ideologías muy diferentes. Se esperaba un enfrentamiento que no tuvo lugar porque los aficionados rayistas llegaron a Mestalla cuando el partido ya había comenzado, por lo que no hubo que lamentar incidentes. A pesar de que para cada equipo el encuentro se haya vivido de una forma distinta por el resultado, todos los asistentes pudieron disfrutar de un gran duelo entre dos equipos que no se veían las caras desde hacía dos años.