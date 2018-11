Horario y dónde ver el Roma - Real Madrid de Champions por TV

La Champions League vuelve y lo hace con un partido que puede ser sanador para el Real Madrid, al tiempo que certifique la clasificación de los de Solari como primeros del Grupo G. Eso sí, en frente estará una Roma que quiere tomarse la revancha en su feudo tras caer goleada en el Santiago Bernabéu cuando el equipo blanco marchaba por el camino glorioso con Lopetegui.

Ambos en situaciones similares, luchan por el liderato

Mucho han cambiado las tornas desde aquel duelo. Porque, incluso con un conjunto madridista aparentemente recuperado de su crisis pasajera, las dudas siguen estando ahí. El desastroso encuentro jugado en Eibar lo corrobora. Ahora, toca volver con "dos cojones", como dijo Solari nada más llegar al banquillo, para un duelo en el Olímpico de Roma del que saldrá el líder. Ambos clubes suman los mismos puntos: nueve.

Por tanto, aunque con el gol average a favor blanco, el Real Madrid buscará el triunfo con ambición, pues nada de trámites. En juego está cruzarse o no con rivales potentes que podrían complicar más el pase a la siguiente ronda. Además, el técnico argentino también pondrá en práctica su capacidad para gestionar este tipo de encuentros. Primero, en la elección del once titular. Luego, en las decisiones desde el banquillo tanto si el resultado es favorable como si no lo es.

En el lado contrario, los de Di Francesco también juegan este atractivo duelo tras encajar una derrota por la mínima ante el Udinese. Ocupan la posición séptima en Serie A con 19 puntos. Situación similar a la del club madridista este curso. El entrenador italiano ya lo ha dicho: "Somos dos equipos que estamos enfermos". A salir de la enfermería.

Clément Turpin será el colegiado

El francés dirigirá el partido en el Olímpico de Roma, desde las 21:00 horas de su inicio en horario habitual de Champions League. Movistar Liga de Campeones retransmitirá el choque, que también se puede seguir en vivo y en directo aquí en VAVEL.com.

Turpin ya pitó al equipo madrileño en la campaña 2014/2015 contra el Ludogorets. También se estrenó con la Roma en la histórica remontada de los italianos al F.C Barcelona en el pasado curso. Por tanto, es un árbitro que tiene excelentes precedentes para ambos. Este martes 27 de noviembre le toca otra exigente prueba europea.