Alberto Benito: “Sabemos que este equipo no merece estar en la situación que está”

El de Altafulla está pasando por uno de sus mejores momentos en la temporada: con el nuevo sistema los carrileros se han convertido en pieza clave para el equipo y él está demostrando que es capaz de desempeñar esa función a la perfección. Este martes le tocaba pasar por rueda de prensa y el jugador ha respondido a las preguntas realizadas por los medios de comunicación congregados en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

Análisis de la derrota

El ex-jugador del Reus ha repasado el mal momento de su equipo. Sin duda alguna, el del Alcorcón fue un claro reflejo de la mala dinámica del conjunto aragonés. Así definía Benito el partido: “La primera parte estuvo igualada. Ni ellos ni nosotros creamos mucho. En la segunda parte salimos mejor que ellos pero luego tenemos la mala fortuna de que nos pitan un penalti. Luego tienes que remar otra vez y es muy difícil. En Segunda División cuando te pones por debajo es muy difícil remontarlo”.

Sin duda alguna, el del Alcorcón fue un claro reflejo de la mala dinámica del conjunto aragonés. No es la primera vez que sucede esta situación. “La semana pasada ya nos pasó y tuvimos la fortuna de hacerlo bien en casa, incluso estuvimos a punto de ganar el partido. Esta semana contra un rival como el Alcorcón que viene de hacer las cosas muy bien ya sabíamos que si encajábamos era muy difícil darle la vuelta. Hasta el final estuvieron intentándolo”, declaraba el lateral.

Además, el equipo se fue de Santo Domingo sin tirar ni una sola vez a puerta. Según Benito “eso hay que cambiarlo. Lo que nos va a ayudar a salir de la zona en la que estamos son los goles y el no encajar”.

La mala dinámica

Sobre los malos resultados que se viene produciendo jornada tras jornada, Benito ha declarado que “el problema es serio”. Además, los jugadores zaragocistas están en una zona que no quieren estar.

Añadía el tarraconense que en el vestuario están tranquilos dentro de la preocupación. “El vestuario sabe dónde está. Sabe lo que significa estar en Zaragoza. Queremos sacar esto adelante por el bien nuestro y por el bien nuestro y por el bien del club”, finalizaba Benito.

El partido del fin de viernes y la mala racha en casa

El altafullenc ha hecho referencia también a la mala racha del conjunto blanquillo en su feudo. Es más, no se gana en casa desde la primera jornada. “Todo pasa por ganar en casa. Cuando un equipo está en esta dinámica lo más importante es sumar en casa. Nosotros no lo estamos haciendo, por eso estamos ahí abajo. Si hubiéramos hecho las cosas bien en casa estaríamos hablando de otra cosa”, declaraba Benito

Pese a que la afición se lo deja todo animando los 90 minutos, los jugadores no han sabido recompensarles como les hubiera gustado. “Nuestra gente se merece algo bonito porque no deja de estar detrás nuestro. Nosotros vamos a dejarlo todo para ganar esta semana.”, añadía el ex del Reus.

Iba a hablar también sobre el rival de este viernes, el Cádiz CF. El conjunto amarillo inició una gran racha cuando ganó el partido de Copa en La Romareda. Sobre eso ha declarando que: “Nosotros le dimos esa racha en Copa, a ver si se la quitamos”.

El nuevo sistema

Por último, Alberto Benito ha hablado sobre el nuevo sistema con dos carrileros sustituyendo al rombo. Con este cambio, el lateral blanquillo se ha visto involucrado en un cambio de posición. Sobre ello ha dicho que le gusta. “Es una posición que siempre me ha gustado. Yo me adapto a lo que el míster me diga”, ha declarado.

Además, según Benito “defensivamente el equipo sigue encajando”. A él le da la sensación de que se encuentran mejor. “Trabajamos durante la semana muchas cosas pero si en el partido los jugadores fallamos…”, ha finalizado.