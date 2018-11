Simeone: "Cuando el estadio está, se siente"

El Atlético de Madrid venció por 2-0 al Mónaco para certificar su clasificación matemática para octavos de la Chamnpions League. El conjunto colchonero se impuso a los monegascos con tantos de Badiashile en propia meta y de Griezmann y apenas pasó apuros ya que en una de sus pocas ocasiones fue un penalti que mandó alto Radamel Falcao.

Al término del encuentro Diego Pablo Simeone atendió a los medios y valoró el resultado del choque. El técnico argentino admitió que el equipo acusó el cansancio en los últimos minutos: "Fue muy bueno hasta el '70. Buscamos cómo hacerles daño en lo ofensivo con buena movilidad. Después nos quedamos sin energía y el rival creció, les pudo el esfuerzo del sábado y ellos nos complicaron el final".

El Cholo es un habitual animador de la grada y hoy no dudó en agradecer el apoyo que dio al equipo cuando más lo necesitó: "Lo de la gente fue maravilloso porque en el segundo tiempo, cuando aparecía la frialdad, la gente estuvo muy bien y lo necesitamos. Son importantes y el estadio es muy importante para los rivales también. Cuando están se sienten". Ahora el Atlético ha sellado su clasificación matemática para las eliminatorias y toca echar la vista atrás. Un grupo complicado pero que se ha trabajado para lograr el objetivo. Algo que no ocurrió el año pasado y que Simeone todavía lamenta: "En aquellos partidos contra el Qarabag no encontramos el camino del gol y en esta competición es muy complicado porque los goles son determinantes". Es la quinta clasificación del Atlético para octavos en seis años. Datos de los que el Cholo se enorgullece: "Necesitábamos este paso. Desde que empezó esta Champions el equipo entró con claridad de ideas en consecuencia de lo que había pasado el curso pasado. Todos los partidos son complejos".

Con la clasificación en la mano solo queda concretar si el Atlético será primero o segundo de grupo. Tras esto podrán descansar hasta febrero donde empezará la fase definitiva cuya final se disputará en el Estadio Metropolitano, algo que lógicamente motiva a todos los colchoneros pero que Simeone aún ve muy lejos y, por tanto, da la importancia justa: "Lo pienso poco porque queda lejos. De nada nos sirve ilusionarse. La realidad es lo que cuenta".