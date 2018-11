Marc Cucurella, el hombre del que todo el mundo habla

Después del choque frente al Real Madrid, hay un nombre que se ha repetido muchas más veces de los normal. Ese nombre es Marc Cucurella, el lateral zurdo del FC Barcelona que actualmente se encuentra cedido en la SD Eibar. El catalán hizo uno de los partidos de su vida, lo que ha lanzado directamente a los focos de la prensa nacional.

Aunque al principio de temporada Mendilibar no apostó casi nada por Marc, con el paso de las jornadas el defensa ha ido cobrando protagonismo en los planes del técnico vasco. De hecho, no fue hasta el 25 de Septiembre cuando estrenó titularidad con el equipo vasco, partiendo desde el principio como teórico lateral izquierdo.

Si bien es verdad que a lo largo de su carrera esa ha sido su posición natural, Mendilibar le ha visto como una buena alternativa para jugar más adelantado, ocupando las posiciones de interior izquierdo e incluso extremo.

No obstante, no fue hasta el duelo frente al Real Madrid cuando los focos se centraron realmente en el. El armero dio un recital ofensivo, dando una asistencia de gol, 6 centros y más de un 80% de pases acertados. El polivalente jugador catalán fue el mejor jugador del partido, convirtiéndose en uno de los candidatos a jugador de la jornada. Con una

Mendilibar solo dijo una cosa al respecto, pero no tiene desperdicio: “No es el más rápido ni el más fuerte. Si fuera por esas mediciones que hacemos, no lo ficharías nunca. Simplemente es futbolista, el niño listo de la clase. Elige bien en una posición que no es la suya. Eso es Marc Cucurella”.

En estos momentos la SD Eibar se guarda una opción de compra al acabar la presente temporada, aunque aún le restan dos años de contrato con el FC Barcelona y tenga una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.