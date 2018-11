Busquets: "Ahora la gente quiere subir antes y menos preparada"

Sergio Busquets entró el pasado sábado en la historia del FC Barcelona convirtiéndose en el séptimo jugador de la historia del club en disputar 500 partidos con el primer equipo. El de Badía, que debutó con la primera plantilla en 2008 de la mano de Pep Guardiola, se ha convertido en uno de los pilares del Barça en los últimos años y en un histórico en lo que a cifras se refiere. Busquets, sólo superado por Víctor Valdés, Migueli, Carles Puyol, Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández se ha ganado el hueco entre las leyendas del fútbol azulgrana.

Tras el encuentro ante el Atlético de Madrid, en el que llegó a la cifra redonda de 500 partidos, el centrocampista atendió el pasado lunes al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio para repasar su trayectoria y el momento por el que pasa el primer equipo azulgrana. "Estoy muy contento de llegar a los 500 partidos, ha sido un recorrido largo, pero espero que continúe. Se han ido compañeros que cuando yo subí eran símbolos y ahora sólo quedamos tres jugadores. Quiero acabar bien en el Barça, siendo útil e importante, sin ser un problema".

Uno de los capitanes de la plantilla no ha cerrado la puerta a jugar en otro país antes de retirarse, como lo han hecho sus antecesores en el centro del campo azulgrana, Xavi e Iniesta: "Me gustaría probar otra manera de vivir el fútbol, sin tanta presión, pero me gustaria también disfrutar de la familia, no lo he podido hacer entre el Barça y la selección". El jugador ha confesado también su deseo por formarse como entrenador: "De entrada, creo que los equipos los marcan los jugadores, pero mi idea es la que he tenido en el Barça, ser protagonista, crear ocasiones, quiero ser completo como intento ser yo con mi juego, no sólo ofensivo, que se trabajen todas las variantes".

Busquets ha recordado también su debut con el primer equipo, en 2008 ante el Racing de Santander. Los azulgrana no pasaron del empate, pero el centrocampista guarda un gran recuerdo de aquella noche: "El resultado de ese día no fue positivo. Supe que sería titular el día antes, que jugaría, estaba muy nervioso. Guardiola me conocía del B, cuando estuvimos en Tercera. Ahora la gente quiere subir menos preparada y más pronto. Firman un contrato para subir lo antes posible, y creo que esto es una equivocación", ha destacado.

Finalmente, el centrocampista azulgrana ha repasado el momento actual del Barça: "Tuvimos una semana muy mala, y lo hemos pagado. Fuera no hemos sido lo eficaces que querríamos. Estamos en la línea a seguir. Parece que en esta liga haya más margen de error. Ahora el líder es el Sevilla, pero queda mucha liga. Creo que hemos sido el equipo más sólido de los últimos años".