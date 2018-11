Valverde: "También hay que saber sufrir"

El FC Barcelona ha certificado en Eindhoven su pase a octavos de final de la Champions League como primero de grupo. El equipo de Ernesto Valverde ha tenido que sudar tinta para vencer al PSV en un partido muy sufrido. El técnico extremeño ha compartido sus impresiones con los medios una vez finalizado el encuentro.

"En el juego nosotros transmitíamos peligro. En la segunda mitad hemos conseguido los goles. Y luego ellos han apretado también y han arriesgado. Lo peor ha sido el comienzo, donde se han animado, y el final. Pero también hay que saber sufrir", dice Valverde.

"Ellos han tenido peligro a causa de nuestras pérdidas. Han creado ocasiones y De Jong es difícil de defender y hemos sufrido. Nos han dado cierta inseguridad, por los palos, por el córner... Hemos tenido problemas en los primeros 20 minutos. Hemos concedido más de lo necesario. Ha sido un partido muy abierto", comenta el míster azulgrana a modo de balance del encuentro.

Messi ha vuelto a ser factor clave, una vez más. Su entrenador ha destacado el peligro que genera siempre por su banda: "No sé cómo ha hecho la jugada. Llegábamos muy bien por ese costado."

Tras el decisivo gol de Dembélé el pasado fin de semana ante el Atlético, Valverde ha vuelto a incluirlo en el once titular. El cacereño hace un balance del francés en el encuentro de hoy: "El runrún que hay en relación con todos nosotros no se acaba nunca. Estamos acostumbrado a esto. Nuestro trabajo es ganar. Es un gran jugador. Ha participado y bien", explica.

Gerard Piqué ha marcado su segundo gol de la temporada en una jugada a balón parado que, a priori, parecía estar preparada, aunque Valverde no lo ve tan claro: "No sé si es una estrategia y no me he enterado. Pero ha sido gol. Vamos a pensar que todo lo hacemos bien."

El Barça ha cometido esta noche varios errores en la salida de balón. Y es que Ter Stegen ha fallado en algunos pases a lo largo del encuentro. Para el entrenador culé "hoy el campo estaba peligroso para el juego, sobre todo en tu medio campo". Aún así, ha aprovechado para echar un capote a su portero: "Los errores del portero en la salida se ven, pero Marc es un seguro en la portería", argumenta.