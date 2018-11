 Adrián KO, Harper OK

La aciaga tarde vivida el pasado domingo en Almendralejo ante el Extremadura UD. no acabó solo con la nueva derrota fuera de casa. Si no que además, aparte de la derrota, pone nuevas piedras en el camino de Juan Ramón López Muñiz para confeccionar las próximas alineaciones, ya que Adrián González acabó el partido con molestias.

Una vez en Málaga se le sometieron el pasado lunes a las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias, pruebas que acabaron confirmando una rotura fibrilar de grado I-II en el cuádriceps de su pierna derecha, según informó el Málaga CF. Además añadió el club blanquiazul que el jugador queda pendiente de evolución, por ello no se puede estimar los plazos de recuperación. Con toda probabilidad no podrá regresar hasta 2019, aunque el hecho de que acabase el partido ante el Extremadura podría invitar a pensar de una pronta mejoría del jugador madrileño. Ante este nuevo contratiempo, Muñiz tendrá que pensar en un recambio para el partido ante el Granada en el centro del campo. Aunque el sustituto natural podría ser Lacen, no se puede descartar alguna opción más ofensiva.

Harper apunta al derbi

El que abandona la enfermería es el joven delantero Jack Harper, el fuengiroleño ya se ha recuperado de su lesión de tobillo que le hizo perderse cinco partidos. Ya reintegrado en el trabajo con el grupo, apunta a volver a entrar en la lista de convocados para el derbi del sábado ante el Granada CF.

Harper acudió a una charla sobre "Valores Blanquiazules" junto a su compañero Iván Rodríguez, Dominika y María Ruiz del Málaga Femenino dirigida a los equipos de fútbol siete de La Academia y los equipos femeninos de la Escuela del Málaga CF. En dicho acto, Harper habló sobre su situación personal y la del equipo. Sobre el importante año que tiene por delante, el fuengiroleño manifestó que está siendo una temporada muy bonita para él, para lo que se ha preparado desde pequeño, sobre la dureza de segunda y lo que está aprendiendo: "Es para lo que desde chico estás preparado, competir en las grandes ligas. La segunda es muy dura y estoy aprendiendo muchas cosas de mis compañeros, de los partidos, del míster y la verdad es que está siendo un año muy bonito para mí."

En relación a su lesión, ha manifestado que ha aprendido mucho durante la recuperación de la misma y de los consejos de los compañeros más veteranos: "Se sufre más viendo el partido desde casa y no pudiendo ayudar, pero también se aprenden muchas cosas estando lesionado, que por suerte he tenido pocas lesiones, y es dar un paso atrás para dar dos adelante. Hay otros compañeros, más veteranos, que han tenido otras lesiones y me dicen que aprenda de estas cosas, que reflexione sobre lo que he hecho hasta ahora y que vuelva con mucha fuerza." Harper, además, confirmó que está recuperado y listo para competir: "Ya estoy recuperado, estoy entrenando con el equipo, cogiendo ese tono físico para competir este fin de semana, pero ya estoy integrado en el equipo y preparado para poder competir." Sobre el próximo partido ante el Granada, sabe que se viene de una derrota fuera y confía en sacar el encuentro, y que aunque sean tres puntos como cualquier otro duelo, sabe de lo especial que sería una victoria en el derbi para el equipo y la afición: "Venimos de perder fuera de casa y con el aliento de nuestra afición seguro que sacamos el partido adelante en un encuentro muy bonito. Al final son tres puntos, cualquier partido son tres puntos, pero es verdad que ganar un encuentro así, en La Rosaleda, da un empujoncito más para el resto de la temporada", finalizó.