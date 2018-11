David García: “Estamos haciendo nuestra casa un fortín”

Tras reaparecer en el once titular después de doce jornadas, el David García volvió al once rojillo supliendo al central canario Aridane Hernández, sancionado por acumulación de tarjetas, junto a Unai García. El de Ibero, completó un buen partido a pesar de haber perdido. Esta mañana, ha compadecido ante los medios en rueda de prensa. “Después de tanto tiempo me vi bastante bien, iba con total confianza, pero no sabía cómo iba a ser el ritmo del partido” ha comenzado.

“Estábamos condicionados por la lluvia, intentamos hacerlo todo para ganar”

El central navarro, ha sido preguntado por el estado del césped de Riazor: “Estábamos bastante condicionados, pero al final son cosas externas a nosotros e intentamos hacerlo todo para ganar, pero ellos estuvieron un punto por encima de nosotros” ha respondido intentando restarle importancia al terreno de juego.

“Siendo nuestro objetivo el que es, cualquier derrota nos duele”

Tras la ruptura de la buena racha rojilla en tierras gallegas, el canterano ha afirmado que; “Teniendo en cuenta nuestro objetivo, cualquier derrota nos duele, pero ahora hay que pensar en el Lugo”.

El próximo domingo.

Tras las buenas sensaciones cosechadas por el central navarro, Jagoba Arrasate va a tener que elegir entre David o Aridane, y así lo ha expresado David García: “Ahora mismo es una incertidumbre, depende del entrenador y me toca esperar al fin de semana”. El de Ibero, también está contento consigo mismo porqué; “En el día a día estoy trabajando y dando el máximo”.

“Estamos haciendo nuestra casa un fortín”

Para poder ascender, según David García; “Un equipo tiene que hacerse fuerte en casa y sumar puntos fuera” y para él El Sadar “Está siendo un fortín y así tiene que ser toda la temporada.

“El equipo está con la máxima ilusión”

Para finalizar la rueda de prensa, ha trasladado las sensaciones que hay dentro del vestuario: “Las sensaciones son buenas, el equipo está con la máxima ilusión, estamos contentos. Pero no podemos parar y debemos seguir trabajando” ha concluido.