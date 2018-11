Gareth Bale: "Nuestro objetivo era pasar y ganar el grupo y lo hemos conseguido"

La quinta jornada se cerró en el Grupo G y antes de que comenzará el partido entre la AS Roma y Real Madrid, ambos clubes ya lograron su presencia en los octavos de final de la copa de Europa gracias a la victoria del Viktoria Plzen al CSKA Moscú. Tanto la AS Roma como el Real Madrid se jugaban el liderato en el Olímpico de Roma. Los goles de Gareth Bale y Lucas Vázquez aseguraron el liderato del Real Madrid y deja sin opciones a la AS Roma dónde pasa como segundo de grupo.

Gareth Bale fue uno de los protagonistas del encuentro tras una racha dónde no era fundamental y líder. El galés encontró su gol en el Olímpico de Roma y lograba afianzar el liderato para su club y así lo aseguro en rueda de prensa: “nuestro objetivo era pasar y ganar el grupo y lo hemos conseguido”

“Tenemos entrenador nuevo y hay que darnos tiempo”

Tras la finalización del encuentro en Roma, Gareth Bale compareció para los medios de comunicación e hizo mención del nuevo entrenador dónde pide tiempo al aficionado madridista ya que tienen un nuevo entrenador y hay que afianzar ambas partes, entrenador y jugadores. Además, él mismo hizo autocrítica dónde afirmaba que el equipo no hizo buen comienzo de partido: “La primera parte no ha sido tan buena, pero sabíamos que luchando tendríamos oportunidades y la segunda fue muy bien”.

“La Champions League es diferente a la Liga”

El inicio de temporada del Real Madrid no es positivo y Gareth Bale lo sabe: “Nuestro inicio de temporada ha sido un poco complicado y tenemos que seguir creciendo”. Además, el galés asegura que la Liga y la Champions League son competiciones totalmente diferentes ya que se juega diferente contra equipos que quieren jugar al fútbol.