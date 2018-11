Llorente: "He demostrado que estoy preparado cuando el entrenador me necesite"

Marcos Llorente fue la gran sorpresa en la alineación titular del Real Madrid en Roma. El ex del Alavés completó el encuentro completo a un nivel muy alto en una temporada en la que no estaba contando con muchos minutos y ayer consiguió consagrarse y reivindicarse como una posibilidad más para Solari cuando no estén hombres importantes como Casemiro.

El mediocentro no se vio sobrepasado por el escenario y no se notó la falta de partidos en esta temporada. Estuvo siempre atento y bien posicionado para ir al cruce y ofreció al equipo una salida de balón limpia desde atrás. El propio Llorente reconoció su buen partido en la zona mixta al término del partido: "Estoy feliz. Puede darme con un canto en los dientes con el partido que he hecho y me voy muy contento con la victoria del equipo. Cuando un jugador no juega intenta prepararse a tope y al cien por cien para cuando llegue la oportunidad y que no se note que no juega".

"A todos nos gusta jugar. Estoy en el Real Madrid, es mi sueño triunfar aquí. He demostrado que estoy preparado para cuando el entrenador me necesite y espero tener más partidos como este para crecer como futbolista", comentó Llorente.

Respecto al ámbito general del equipo, Llorente admitió que era "un partido importante después de la derrota en Liga, queríamos demostrar que somos un gran equipo". El madrileño admite que esta victoria les de "aire" y recalca que lo más importante de los tres puntos es que los deja matemáticamente como primeros de grupo.