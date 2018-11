A la séptima fue la vencida, portería a cero

El C.D. Reus se fue de vació del Carlos Tartiere, tanto en puntos como en goles. Y es que la defensa del Real Oviedo resistió firme ante los golpes del equipo catalán, con Miguel Linares intentándolo tanto de cabeza, como desde fuera del área, buscando sorprender a Champagne con una precisa vaselina que por poco se cuela en la portería carbayona. 2-0 y porteria a cero.

Tenemos que remontarnos al mes de septiembre, mas concretamente a un domingo 16 donde el conjunto azul ganó 0-2 al C.D. Lugo en un partido completo en todas sus lineas del equipo de Juan Antonio Anquela. Destacó el arquero Alfonso Herrero y la defensa de cuatro perpetrada por el técnico andaluz ante el poderío ofensivo que anunciaba el Lugo. Aquella soleada y calurosa tarde de verano los Forlín, Christian, Mossa y Diegui trabajaron a destajo para desbaratar una y otra vez los zarpazos del equipo gallego, que llego a lanzar hasta en nueve ocasiones al marco de Alfonso, ademas de seis lanzamientos de esquina, cuanto menos peligrosos ante la táctica que el equipo de Javi López ya había conseguido goles de estrategia, pero no, este día no fue así. Desde ese fecha, el Real Oviedo saldrá marcado en todos sus encuentros, excepto la noche del Albacete.

7 de Noviembre, 7 saques de esquina protagonizo el Real Oviedo contra la meta del "Queso mecánico", igual numero de fueras de juego, 7, forzados por el conjunto azul, y algo mas de un 70% de posesión de balón para el equipo de Anquela, las estadisticas y los números están ahí, y esa noche todos recuerdan una victoria carbayona con una buena defensa, con un Alfonso que se visito de santo en unicamente una ocasión, pero una gran manopla del toledano, una parada que servia para dejar la puerta a cero después de cuatro jornadas encajando.

Esta fue la última vez que el equipo azul no encajaría gol, parece que ya llovió desde entonces, exactamente las 7 fechas de las que trata este articulo. 7 partidos con resultados abultados como el 0-4 del Zaragoza, que llegaría en cinco ocasiones delante de Herrero y marcaría cuatro tantos, eficacia sin duda alguna.

Otros resultados dolorosos como el 4-0 mas reciente en casa del Deportivo de la Coruña, con cuatro puñales rápidos y certeros ante una defensa desarbolada esa noche.

"Agua pasada no mueve molino", dice el refrán, aun que todos saben, plantilla y cuerpo técnico, que esas goleadas, esas defensas desconectadas o desorientadas en el campo no pueden volver. Hubo cambio en portería, Nereo Champagne relevó a Alfonso, las lesiones en la zaga hicieron a Anquela trabajar con el filial y hacer que jugadores no tan específicos trabajaran en otras posiciones, todo ello con un fin, dejar la portería a cero.

Esperando que la buena dinámica defensiva sea la tónica del equipo. Sobrio atrás, trabajador en el medio, y letal arriba.