Christian Fernández: "Llevamos dos semanas recogiendo frutos y esperemos que en Gran Canaria no se corte la racha "

El Real Oviedo consiguió por primera vez en la temporada acumular dos victorias consecutivas, por lo que la semana comienza con una visión mucho más positiva, solo mermado por las lesiones. Sobre este tema fue preguntado el defensa Christian Fernández: "Llevamos una primera vuelta en el que las lesiones nos han mermado, pero no puede ser una excusa. Vamos a Gran Canaria a por los tres puntos. Tenemos además al filial, que es una buena oportunidad para que den un paso adelante."

La victoria cosechada ante el Reus aunque la más abultada de la temporada no fue fácil: "Sabíamos de la dificultad del encuentro. Veníamos de una semana eufórica, recibíamos a un equipo que venía con necesidades, con ganas de demostrar deportivamente, y apelamos al trabajo para conseguir la victoria. Abrimos la lata y buscamos tranquilizarnos y jugar. Estamos en la línea a seguir."

El siguiente rival del equipo azul es la UD Las Palmas, uno de los gallitos de la liga y ex equipo de Christian Fernández. Habló de su etapa en el equipo canario: "Fue el mejor posible, un ascenso. No fue uno de mis mejores años, pero tuvo la recompensa al final. Agradecido al presidente y a la afición por el trato que me dieron". También de refirió al momento en el que se encuentran: "La derrota del otro día no entraba en sus planes, tenían otras aspiraciones, fue un varapalo y tendrán ganas de revancha. Ellos son conscientes de que nosotros tenemos sus mismos objetivos y que vamos a plantarles cara. Prepararemos lo que nos vamos a encontrar."

El central habló de los objetivos que debe tener el club a corto plazo y recalca un factor en concreto: "Lo que más anhelamos es la regularidad. Llevamos dos semanas recogiendo frutos y esperemos que en Gran Canaria no se corte la racha y podamos posicionarnos en puestos de privilegio." Terminó su intervención hablando de la posibilidad que el equipo carbayón vaya al mercado de invierno a reforzarse: "La planificación que se hizo desde el inicio era para contar con la incorporación de jugadores del filial. Creo que ellos tienen que ver que hay posibilidades si se lo ganan en el campo", finalizó.