Ernesto Galán vuelve al once tras dos partidos de suplente

El pasado domingo veinticinco de noviembre se jugaba el partido correspondiente a la jornada 15 entre el Tenerife y el Rayo Majadahonda en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, dónde ganó los locales por 2-1 y por parte de los majariegos marco Toni Martínez.

Dicho esto, como ya sabemos Iriondo ha puesto en los quince partidos jugados diferentes onces, dónde según el entrenador se fija como va cada jugador durante la semana, pero es peculiar porque es el único equipo de Segunda que pasa.

Ernesto que empezó siendo titular en los primeros partidos de La Liga, durante esos meses algunos encuentros en concreto no ha sido el lateral derecho del once de Iriondo, pero todo y eso ha ido teniendo minutos. Pero hay que decir, que ese pasado domingo veinticinco de noviembre Galán volvía al once tras estar dos partidos de suplente,y lo ha hecho jugando los noventa minutos.

Galán persiguiendo a un rival. Fotografía: La Liga

La vuelta al once, le ha tocado defender como central derecho junto a Benito y Rafa, que han sido los tres centrales de la zaga defensiva majariega ante el Tenerife.

Se vio al típico jugador defensivo muy atento a cualquier jugada en su área defensiva o por la zona de su campo.

Además, a pesar de jugar como central subió unas cuantas veces a la otra parte del campo, iniciando la jugada ofensiva junto a sus compañeros de más adelante. Ernesto es un jugador bastante alto y a cada córner que había a favor del Rayo se le podía ver como estaba en el área del Tenerife preparado para rematar a portería.

El jugador madrileño en su nuevo equipo ha jugado doce de los quince partidos disputados esa temporada distribuidos en 958 minutos, además lleva cuatro tarjetas amarillas. Es el típico jugador que se adapta rápidamente y con mucha facilidad a un equipo nuevo, más si está en uno familiar. Además, su manera de jugar en el campo provoca una espectacular atracción a los aficionados, un público que desde hace años está a su lado.

Galán ante la mirada de un rival del Reus. Fotografía: Laura Beltrán (Vavel)

Aunque no haya jugado todos los partidos como titular, por ser el primer año que está en el Rayo Majadahonda, se ve que Iriondo tiene mucha confianza con él, y se espera que sea uno de los jugadores indiscutibles del once de cada partido de esta temporada.

Hay posibilidades de que será clave de este año histórico en la categoría de plata del fútbol español, donde tener constancia y trabajo le va a llevar lejos.