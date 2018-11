Atlético de Madrid - Mónaco: puntuaciones del Atlético de Madrid, jornada 5 del grupo A de la UEFA Champions League

La jornada 5 del Atlético de Madrid en Champions esta temporada nos ha dejado una gran determinación por parte del equipo para alzarse con la victoria. La primera parte empezó como si de un vendaval se tratase, consiguiendo así, el primer gol del partido en el minuto 2 tras un rechace de la zaga de la defensa francesa. El Atlético siguió ofreciendo su calidad en forma de ocasiones contra la portería rival, hasta que consiguió el segundo gol de la mano de Griezmann, tanto que propició un pase de Correa después de dejar sentado al defensa contrario con un excelente quiebro en el área. La segunda parte se tornó de distinta manera, a los colchoneros se les agotó la pólvora y las ideas, situación que provocó que el Mónaco se hiciera con la segunda parte. El Atleti se replegó atrás de manera sublime, por lo que no temió mucho por el resultado. Sin embargo, una mano en el área de Savic dejó a su conjunto con un jugador menos y un penalti en contra, pero por suerte, este fue errado por el ex delantero del Atlético, Radamel Falcao.

Criterio de puntuación: (0-3: muy mal / 4: mal / 5: regular / 6: bien / 7: bastante bien / 8: muy bien / 9: fantástico / 10: excelente / S.C.: sin calificar).

Jan Oblak

7/ Seguro. A pesar de no haber tenido participación alguna durante la primera parte, durante los segundos 45 minutos supo bloquear cualquier oportunidad de los atacantes del Mónaco.

Filipe Luis

7/ Participativo. Fue una pieza muy importante para el ataque durante la primera parte, sin embargo, bajó su nivel junto al resto del equipo después del descanso.

Lucas Hernández

7/ Intensidad. Fue un incordio para los atacantes rivales, estuvo a la altura de las circunstancias en todo momento.

Savic

4/ Inocente. No flaqueó en defensa en ningún momento, sin embargo, una amarilla sin necesidad y una mano en el área provocó su expulsión y un penalti en su contra.

Arias

9/ Sobresaliente. Cuajó su mejor partido de la temporada, no bajó su nivel en ningún momento y estuvo participativo tanto en defensa como en ataque durante los 90 minutos.

Rodri

7/ En su tónica habitual. Rompiendo el centro del campo rival y realizando fantásticos pases, el español sabe lo que tiene que hacer y lo demuestra en cada partido.

Koke

8/ En buena forma. El '6' colchonero está volviendo a ofrecer su mejor versión, esta vez desde el costado izquierdo distribuyó muy bien el juego, pero fue cambiado tras finalizar la primera parte para darle descanso.

Thomas

5/ Desapercibido. Estuvo bien cortando las líneas de pase, pero estuvo desaparecido la mayor parte del encuentro, se esperaba más de él.

Lemar

6/ Agotado. Realizó una muy buena primera parte, corrió, pidió el balón y desbordó, tanto fue el esfuerzo que se quedó sin gasolina para la segunda mitad, dónde no se le pudo encontrar en ningún momento.

Correa

9/ Una maravilla. Jugó donde le gusta, cerca del área, fue junto a Arias el mejor del partido y dejó increíbles destellos de calidad.

Griezmann

8/ Un genio. El francés sabe que su único trabajo no es marcar goles, obtuvo una gran participación en la primera parte, pero en la segunda, su trabajo sin balón arrastrando a la defensa rival fue sobresaliente.

Saúl

5/ Espeso. Ingresó al campo cuando peor lo estaba pasando a su equipo, no fue capaz de levantarlo y acabó jugando de central tras la expulsión del montenegrino.

Vitolo

4/ Flojo. Entró al terreno de juego al inicio de la segunda parte, no estuvo participativo y dejó mucho que desear, preocupante su estado de forma esta temporada.

Kalinic

4/ Desapercibido. No se metió en el encuentro, el croata no peleó lo suficiente y no se le pudo ver en el Metropolitano.