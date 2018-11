Ramón Folch y el Real Oviedo, juntos hasta 2021

Juan Antonio Anquela adora a Ramón Folch. El futbolista catalán fue el jugador que más minutos disputó la pasada campaña con el Real Oviedo, perdiéndose únicamente un encuentro por acumulación de tarjetas, convirtiéndose así en lo que se conoce como la extensión del entrenador sobre el verde.

Es posible que Folch no sea el jugador más técnico que tiene el Real Oviedo, pero sí uno de los más cumplidores. Su función, discreta y desagradecida, es la de no permitir que el peligro alcance el área e intentar que los defensas, que son la última línea antes del guardameta, no se vean expuestos por la delantera rival. Y en ese trabajo, pocos jugadores de Segunda División destacan tanto como Ramón Folch. Con sus errores en la salida de balón o algunos pases relativamente arriesgados, el de Reus sigue siendo hombre capital en el esquema del equipo asturiano, y su ausencia esta temporada por lesión se notó, encadenando errores defensivos que no se dieron a su vuelta (a excepción de las jugadas a balón parado, asignatura pendiente de la plantilla azul). Positivamente, según pasan las jornadas, el futbolista mejora en su rendimiento ofensivo, realizando mejores pases que en el pasado e incluso marcando algún que otro tanto, como el obtenido la antepenúltima jornada de la pasada campaña ante el Sevilla Atlético o en la primera victoria en el Tartiere de la temporada ante el Albacete, encuentro en el que fue el único goleador.

Folch celebra su gol ante el Albacete | Imagen: Real Oviedo

Esta renovación atará a Ramón Folch con el Real Oviedo hasta, al menos, junio de 2021, aunque podría tratarse de una temporada más por el cumplimiento de algunos objetivos que el club asturiano no ha hecho públicos. Con este movimiento, la entidad carbayona profiere su más absoluta confianza en el pivote, asegurándole sitio en el equipo incluso si se diese el ascenso a La Liga Santander. También Folch demuestra sentirse cómodo en la ciudad asturiana, al tener por delante la oportunidad de disputar cuatro campañas en el club carbayón, algo que solo Diegui Johannesson y Toché pueden decir dentro de la primera plantilla.