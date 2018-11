Dorca: "Sabía que si había la opción de renovar aquí no me lo pensaría"

Desde su llegada al equipo la pasada temporada, Albert Dorca se convirtió en uno de los jugadores más carismáticos del vestuario alfarero. Con una amplia experiencia en la categoría de plata, el centrocampista catalán sigue siendo a día de hoy uno de los futbolistas más importantes de este Alcorcón.

En el programa Fiebre Amarilla, Dorca destacó el buen momento que está viviendo tanto a nivel individual como a nivel colectivo: "La edad tampoco me importa mucho. Estoy viviendo un momento increíble. Para mí es un placer poder disfrutar del fútbol, de este equipo, de este grupo de trabajo y de todo lo que rodea al Alcorcón. Estamos trabajando muy a gusto y los resultados nos están acompañando y eso también nos da ese plus de motivación para seguir en la misma línea".

A sus 35 años, el jugador alfarero mantiene un estado de forma envidiable. "No tiene mucho secreto. Hay que ser muy profesional y tomarse esto como un trabajo. Cuidar todos los aspectos del fútbol, ya no solo entrenando, simplemente trabajar, tener suerte también con las lesiones y recuperarte todo lo que puedas. Con los años también vas viendo lo que te funciona y lo que no. Yo ahora me encuentro muy bien, físicamente estoy en un buen momento, así que esperemos que siga así porque tengo mucha ilusión", comentó.

Recientemente amplió su contrato con el equipo madrileño hasta 2021. "Estoy muy contento. Desde el principio sabía que si había la opción de renovar aquí no me lo pensaría. Es un club donde me han acogido muy bien, estoy muy feliz tanto yo como mi familia. El año pasado, cuando las cosas no iban tan bien, todo el mundo arrimaba el hombro, apoyaba e intentaba que estuviéramos lo mejor posible. Cuando encuentras sitios así, hay que valorarlo y tratar de mantenerlo", declaró.

En cuanto a la excelente temporada que está haciendo el equipo, Dorca mantiene la calma sabiendo la enorme dificultad de cada partido: "La Segunda División es muy difícil; ahora debemos tener los pies en el suelo y saber que si no estamos al 100% no ganaremos. Lo que importa es que cada semana se vea a un equipo competitivo y que va a por la victoria".