El Tenerife, a confirmar la "nueva era"

El CD Tenerife viajó este viernes a Gijón con el objetivo de firmar la primera victoria fuera del Heliodoro en lo que va de curso y de paso confirmar "su cambio" y comenzar una nueva racha. Oltra ha pedido a sus hombres todo el compromiso, salir a darlo todo y competir; se mostró convencido de volver a puntuar en El Molinón, Estadio en el que lo logró en temporadas anteriores con el Club Chicharrero.

Pocas sorpresas en la lista de convocados, siendo lo más significativo, tal vez el Tanzano Chilunda y la presencia de Montañés, una vez recuperado de su lesión. Por tanto, el once esperado podrá ser como sigue: Dani Hernández en portería, en los laterales Camille y Cámara o Luis Pérez por la derecha; en el centro del campo, Luis Milla, único jugador de campo que ha disputado todos los minutos de la temporada, acompañado por el mejor jugador del mes Iker Undabarrena. Como la pasada jornada todo parece indicar que Brian Acosta aparecerá por la izquierda y Suso en la otra banda. En la delantera repetirán Naranjo y Malbásic. Nano, sin llegar a recuperarse, se quedó en la Isla. Hubiera sido anecdótico jugar contra su último Club, donde dijo que no celebraría en caso de anotar. No será en esta ocasión.

En otro orden, cuatro son los jugadores de Oltra que se encuentran al borde de la sanción : Brian Acosta, Jorge Sanz, Filio Malbasic y Naranjo.

Por lo que respecta al Sportin, especialmente motivado tras su victoria en Granada, se estrenará como local José Alberto López.

En el plano institucional, poca información en cuanto a la ocupación de la vacante dejada por Alfonoso Serrano en la dirección deportiva; tan solo, en las últimas horas a sonado el nombre de Víctor Moreno, ex Albacete y Lugo y ahora como Scouting del Deportivo Alavés. A Víctor Moreno se le asocia al círculo de Quique Pina, empresario que ya tuvo relaciones anteriores con Miguel Concepción, lo que da cierta credibilidad a la posibilidad de que Víctor Moreno se convirtiera en nuevo DD del club insular. En todo caso, el Club tiene intención de presentar al sustituto no más tarde del próximo miércoles.

La intriga está servida.