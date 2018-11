Pesic:"Nos ha faltado paciencia"

Tras el duro correctivo encajado por parte del Barça Lassa ante el Fenerbahce turco por 65 a 84, el técnico azulgrana, Svetislav Pesic analizó el encuentro en la rueda de prensa posterior al choque. Los azulgrana, que cosechan siete victorias en los últimos diez partidos, no fueron capaces de alargar su racha victoriosa.

El técnico serbio ha analizado el encuentro de su equipo: "No hemos tenido suficiente paciencia en ataque. En estas situaciones se necesita esta paciencia. Han jugado muy agresivo defensiva y ofensivamente. Queríamos entrar en el partido muy rápido. Hay que aprender de derrotas como esta."

Por otro lado, Pesic ha destacado el planteamiento del Fenerbahce, que con Bobby Dixon a la cabeza, se ha mostrado muy superior a los azulgrana: "Hemos jugado contra un equipo muy organizado, con mucha continuidad, agresivo y muy potente, con Dixon como clave. Si juega como esta noche es uno de los mejores. No hemos encontrado una defensa para pararlos. Sin Dixon hubieramos tenido más oportunidades. Nos ha faltado organización, sobretodo en defensa", ha destacado el serbio tras el choque.

Por otro lado, el técnico azulgrana ha hablado de los dos bases, Kevin Pangos y el turco Bobby Dixon: "Sólo hay una diferencia entre Pangos y Dixon: la experiencia. Pangos es un base con mucho talento que debe aprender, y no es fácil jugar al mismo ritmo que Dixon. Vamos a ver como estamos a final de temporada."

Finalmente, Pesic ha eludido hablar de una hipotética Final Four y no ha querido sacar conclusiones: "La Final Four está muy lejos. Quedan muchos partidos. Este es sólo un partido más. Fenerbahce lo ha dado todo, una situación muy diferente a la del clásico. Tenemos muchos partidos para hacer conclusiones."