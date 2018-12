Mauricio Pellegrino: "El fútbol es un reflejo de la situación socioeconómica de mi país"

Mauricio Pellegrino dio la rutinaria rueda de prensa del viernes en la previa del partido frente al Real Valladolid. En una comparecencia de unos veinte minutos, el entrenador argentino repasó todos los temas de actualidad del club. Además, se atrevió a hablar del traslado del Boca - River al Santiago Bernabeú y analizó la situación por la que pasa su país, Argentina.

Altas y bajas del Leganés para el partido

El de Córdoba empezó dando el parte de altas y bajas de su plantilla. Confirmó la mejoría de Cuéllar y salvo sorpresa, será titular en Pucela. Ezequiel, Szymanowski, Recio, Santos y Arnáiz no estarán. Este último, está ya para jugar, pero Mauricio prefiere reservárselo para la semana siguiente con Copa y Liga. La buena noticia la da Bustinza que vuelve a una convocatoria de un partido oficial, después de jugar algunos minutos frente al Alcorcón en un amistoso en Butarque. Quiso hablar también de la situación por la que está pasando por Nabil El Zhar y reconoció que es uno de los afectados por el cambio del sistema pero ya lo tiene hablado con él y está todo comprendido.

Situación del Leganés

"Es el momento de ir sumando puntos y de ganar", dijo Mauricio. Comparó la situación con la de Girona, Valencia o Levante, después de conseguir buenos resultados en casa. Quiere que el equipo siga en la transición de mejora y mejorar sus sensaciones. "Nos vamos a enfrentar a un rival que para mí, junto con el Alavés y el Espanyol, son los tres conjunto revelación de la presente temporada." Señaló la motivación que les daría conseguir por fin la victoria tan anhelada fuera de casa y lo intentarán con su mejor intención.

La posición del Leganés en la tabla es, para él, una foto instantánea de su situación. Argumenta que trabajarán para seguir mejorando puestos en la clasificación. Como entrenador, Mauricio, se centra en la mejora del equipo y señaló que le gustaría estar más arriba en la tabla.

Esquema que usará para el partido

Se lamentó de la situación de Recio porque no ha terminado de entrar en la dinámica del juego por sus lesiones. Para suplirlo, no quiso especificarlo pero son numerosas las opciones. Vesga, Gumbau, Eraso, de quien dijo estar mucho mejor, o el propio Óscar Rodríguez retrasando su posición. Recio había entrado con fuerza en el once titular quitándole la titularidad a Gumbau, quien no jugaba desde el empate en Mestalla.

Para la delantera, tampoco se quiso mojar e indicó que jugar con dos puntos era una opción más. "Depende de lo que nos interese en cada momento, podemos jugar con tres arriba, con uno en punta, volver a lo que empezamos con cuatro atrás, etc. Tenemos variantes para hacerlo y estamos preparados. Mañana decidimos.", finalizó Mauricio respecto a este tema.

Respecto al Real Valladolid

Mauricio señaló que no cambia su forma de entrenar dependiendo de si el rival marca más o menos goles. Enalteció la defensa del Valladolid y lo difícil que es crearle ocasiones de gol. De su efectividad, dijo que no tiene nada que ver con trabajar más o menos. Quiere que sus jugadores potencien la conexión entre ellos, desmarques, y triangulaciones por banda ya que reconoció que es algo que siempre le inquieta. No es nada específico del rival, es algo más del propio estilo 'pepinera'.

Posible pérdida de los tres puntos tras alineación indebida

Mauricio, respecto a este tema, reconoció que pese a tener la información de los cuatro que jugaron, pero no estaba al tanto de toda esa situación. Si al Leganés le hubieran expulsado a un jugador, habrían perdido los tres puntos. "Es algo que nos la comimos, nos enteramos durante el partido y fue algo innecesario. No nos tiene que volver a pasar y tenemos que aprender", puntualizó Pellegrino. Tienen ficha sub-23 Lunin, Tarín, En Nesyri y Óscar Rodríguez. Confía en que no le vuelva a pasar por ser un equipo de tal calibre.

Situación del Boca-River

La tristeza invadió a Pellegrino cuando habló respecto a ese tema como amante y defensor del fútbol. "El fútbol es un espejo de lo que somos como sociedad. A veces, le cargamos al fútbol todos los actos de violencia que pasa y es un reflejo de lo que nos ocurre como país", puntualizó Mauricio. Conseguir una final entre dos equipos argentinos en una competición continental, es algo de un gran calibre, y que se tenga que jugar fuera por un tema de seguridad es una derrota para todos. Dijo que será difícil de digerir pero que les servirá para aprender a hacer las cosas mejor en el futuro.

Mercado de fichajes

El Leganés quiere resolver cuanto antes su situación de fichajes. Mauricio se mostró comprensivo por los jugadores que quieren resolver su futuro y están en el aire. Un total de catorce, siendo once cedidos y tres que terminan contrato en junio. Esto solucionará para hacer mejor las cosas en el mercado de fichajes y evitar el trabajo titánico que hicieron en el anterior mercado. "Somos un equipo joven, que también sufrimos la ley del mercado. Hay que trabajar muchísimo en el mercado y en ello estamos." finalizó Pellegrino.