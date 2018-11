Previa Real Madrid - Valencia: lavar la imagen para seguir en la pelea

Después del oasis de paz y tranquilidad que supone la Champions para el Real Madrid, vuelve la tormenta de la Liga. El conjunto blanco tiene la necesidad y la obligación de limpiar su imagen tras la humillante derrota en el último partido liguero de la debacle en Ipurúa y perder 3-0 en uno de los peores partidos que se recuerda en la historia reciente madridista. Una nueva mala imagen de los de Solari podría desencadenar una bronca monumental en un Bernabéu harto de ver a los suyos tirar ligas en noviembre y que viene en un ambiente tenso después del desastre de la pasada jornada. Quizás la clave sea que los jugadores escuchen el himno de la Champions antes de salir.

El que no va a escuchar más la música previa a los partidos de la máxima competición continental es el Valencia. El conjunto che llega tras ser eliminados de la Champions y con una situación clasificatoria en Liga poco esperada al inicio. Una victoria ante el Madrid les devolvería de golpe toda la moral perdida en este comienzo de temporada.

Ambos necesitan lavar su imagen para continuar con posibilidades en sus diferentes luchas.

Seguir en la pelea

No puede permitirse más tropiezos el Real Madrid esta temporada si no quiere que se repita algo que ya viene siendo cotidiano en las últimas temporadas: tirar la Liga antes del parón de Navidad. Seis derrotas en lo que va de curso, unos números que normalmente son el total de partidos perdidos en todo el año y esta temporada ya se ha cubierto esa cantidad con tan solo 13 jornadas disputadas.

El Madrid deberá contar con un Santiago Bernabéu al que se le agota la paciencia y que, a pesar de la victoria en Roma, viene tenso tras la enorme humillación ante el Éibar. Una mala actitud en los primeros minutos puede acabar con el conocido runrún y bronca de la afición blanca que haría aumentar los nervios.

Además de provocar una situación de conflicto, perder sería clave para las aspiraciones ligueras esta temporada. Supondría poder terminar la jornada a nueve puntos del líder, una distancia complicada teniendo el cuenta el nivel mostrado por los de Solari hasta el momento. El rival no ayuda, pues se enfrenta a uno de los conjuntos más complicados, pero una victoria ayudaría a que todos, afición y equipo, volvieran a creer.

Olvidar las penas

La situación liguera valencianista es similar a la de su homólogo blanco. Los de Marcelino han tenido un inicio horrendo de temporada y no fueron capaces de ganar en Mestalla hasta la jornada pasada ante el Rayo Vallecano. Un dato impropio de un equipo que se supone debía estar luchando por la Champions.

Precisamente el golpe más duro le ha llegado en esa competición. No simplemente por quedar eliminados, ya que era un grupo complicado, sino por la forma. Un gol del Manchester en el último minuto y después de que el Valencia pinchara en partidos anteriores ante un rival inferior como el Young Boys.

El Bernabéu será la oportunidad perfecta para recuperar confianza, enlazar una racha de cuatro victorias consecutivas en Liga y reengancharse a la lucha por puestos europeos.

Duelos históricos

El Real Madrid - Valencia es uno de los duelos históricos de la Liga. Un clásico absoluto que siempre derivan en partidos con goles, tensión e intensidad.

Ambos equipos se han enfrentado un total de 184 veces, con resultado favorable para los blancos en 97 ocasiones. 49 partidos ha conseguido ganar el Valencia y 38 han terminado en empate. En estos encuentros, el Real Madrid ha visto puerta 343 veces y ha encajado 231 goles.

El último encuentro de la temporada pasada terminó con 1-4 en Mestalla gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo y goles de Marcelo y Kroos.

Pero, si ha habido algún duelo destacado por encima de los demás entre los dos equipos, ese fue sin duda la final de la Champions del año 2000 en la que el Madrid consiguió la Octava. Fue la primera final española de la historia y el Valencia llegaba como gran favorito ante un Madrid que venía de una mala temporada en Liga. Sin embargo, el encuentro acabó 3-0 para los blancos con goles de Morientes, McManaman y Raúl.

El árbitro

González González será el encargado de dirigir este encuentro siempre complicado entre Madrid y Valencia. El árbitro del Colegio Castellano-Leonés ha arbitrado al equipo madridista en una ocasión esta temporada. Fue en San Mamés donde el conjunto dirigido entonces por Jule Lopetegui empató a uno con un gol de Isco.

Al Valencia por su parte lo ha dirigido en una ocasión y fue ante el Barcelona en Mestalla, partido que también terminó con uno a uno.

El árbitro que se ubicará en la sala del VAR será Melero López.

Declaraciones de los entrenadores

La rueda de prensa de Santiago Solari tuvo un tema principal que fue protagonista de la mayoría de las preguntas: el caso de Isco. El técnico argentino no quiso dar explicaciones sobre el asunto y se limitó a repetir en cada ocasión que "el tema no da más de sí, no puedo estar pendiente de vuestras especulaciones".

Solari destacó también la importancia en el ánimo del equipo tras la victoria en Roma: "La alegría a la hora de trabajar, el sentido de la responsabilidad y el trabajo diario son el 80% de todo".

El entrenador madridista también tuvo palabras para la final de la Copa Libertadores que se disputará en el Santiago Bernabéu. El argentino confesó "sensaciones encontradas", ya que por un lado se siente orgulloso como madridista poder recibir a Boca y River en una gran final, pero no puede "dejar de aludir a las causas que han traído este partido aquí y que, al jugarlo a un océano de distancia, ha roto muchos corazones".

Marcelino por su parte declaró que no ve "grandes diferencias entre el Real Madrid de Lopetegui y el de Solari. Los resultados no eran satisfactorios y ahora de seis partidos han ganado cinco, pero juegan con el mismo sistema".

El técnico valencianista habló sobre la fragilidad defensiva del conjunto blanco: "No soy quién para analizar por qué han aumentado los goles encajados del Madrid. Intentaremos aprovechar esta circunstancia. Encajó tres contra el Éibar y no encajó ninguno contra la Roma".

Además, dejó claro que la Champions y la Liga son competiciones distintas, aunque reconoce que ante Juve y Madrid consecutivamente se enfrentaban a dos grandes equipos. "Tenemos que ser más competitivos y, pasada la Champions, tenemos que centrarnos en la Liga ante un partido atractivo, con optimismo y con la intención de ganar al Madrid", explicó Marcelino.

Posibles alineaciones