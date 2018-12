Entrevista a Jabi Luaces: “Si no salimos a tope, el Gernika nos pintará la cara”

Pasan los años, cambian los equipos y hasta las rutinas pero encontrar un hueco en la agenda de Carlos Javier Luaces Carreño sigue siendo ardua tarea para los medios. Ja para medios. Y es que Jabi (''Bustu" para los amigos) sigue compaginando su trabajo de auditor de calidad con su gran pasión, que es el fútbol, aunque ahora haya cambiado los turnos y dedique las mañanas a entrenar y las tardes a la empresa. Con todo, el flamante entrenador del ‘Histórico' no escatima tiempo ni palabras en cada una de sus respuestas, donde se entremezcla la ilusión por su actual proyecto con el recuerdo por su pasado aún reciente en un equipo al que ha dedicado (sólo en entrenar) más de una cuarta parte de su vida. El imposible deseo de que los dos equipos sumasene los 3 puntos del derbi ilustra su afán de conciliar amistad fuera y rivalidad dentro del terreno de juego.

PREGUNTA: Octavos con 22 puntos ( y a tiro de 3 de los playoffs) en 14 jornadas. ¿ Los números actuales del Arenas se corresponden con las expectativas que teníais a esta alturas de competición?

RESPUESTA: Yo te diría que incluso por encima de lo esperado.Ha habido mucho cambio tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico y eso siempre te afecta al arrancar. Sin embargo el equipo va bien encaminado y cogiendo ese colchón de puntos importante para lograr el primer objetivo que es la permanencia. A partir de ahí la temporada se hará larga y dura pero creo que por plantilla y por sensaciones podemos llegar a las últimas 10 jornadas pensando en algo más.

P: Quizás por eso no se le veía especialmente contrariado en la última rueda de prensa a pesar de ceder un empate en casa...

R: No puedo estarlo porque hicimos muy buen partido ante uno de los primeros clasificados que lleva 10 jornadas sin perder y que estuvo a un paso de sufrir en Gobela su primera derrota a domicilio. Dominamos y tuvimos más de 20 tiros a puerta ante un Leioa que supo estar agazapado y esperando a la contra pero nos faltó como en otros partidos materializar las ocasiones. Además cuando mejor lo teníamos tras adelantarnos en el marcador nos empataron con una genialidad de Fran Sota ante la que sólo te queda aplaudir. Pero en definitiva no se nos puede olvidar que Leioa y Arenas son equipos muy parejos en todos los aspectos y tampoco debe extrañar este resultado.

P: Recogiendo tus declaraciones, ¿podría decirse que sólo la falta de eficacia de cara a la portería contraria impide al Arenas pasar el control de calidad de noviembre con sobresaliente en lugar de notable?

R: Estamos donde nos pone el verde y en nuestra mano está seguir trabajando para mejorar. Es cierto que estamos sacado poco para todo lo que generamos y que en algunos partidos nos ha faltado la pausa y el acierto para ser más efectivos en nuestros ataques, pero viendo donde estamos, a tres puntos de equipazos como el Logroñés o a 4 del Mirandés, tal y como están los presupuestos en esta categoría, es para darle un 10 al equipo en lo que llevamos de liga.

P: Y todo teniendo encuentra el arranque dubitativo de un Arenas que sólo sumaba cuatro puntos en las primeras cinco jornadas, donde se cosechaban tres de las cuatro derrotas que contabiliza en el casillero hasta la fecha…

R: Bueno, creo que los números hay que analizarlos teniendo en cuenta circunstancias como el calendario. No se nos puede pasar que nos tocó jugar en casa de los dos primera clasificados, Racing y Barakaldo, y en Lasesarre tuvimos una clarísima para empatar que nos sacó Picón…Quizá la derrota en casa ante el Izarra es la única con la que nos contábamos, pero no se nos puede olvidar que estábamos faltos de rodaje y con muchísimas bajas esos días al inicio de temporada..

P: Además de la mencionada ante el Izarra, también cayeron en casa ante la Gimnástica. ¿Duelen más esas dos derrotas, máxime cuando Gobela ha sido la principal baza del “Histórico’ en esta andadura por Segunda B?

R: Es lo que tiene salir a por los partidos porque yo nunca me voy a conforma con un empate en casa. Ya dije en la previa del anterior partido que prefería equipos como el Leioa a otros que van a ser un frontón para ti y te obligan a volcarrte en ataque y descuidar a veces las vigilancias. El día del Izarra puede que pecáramos de ansiedad y ganas de agradar a la afición en nuestro debut, pero aún así tuvimos hasta cuatro ocasiones muy claras para meter mientras ellos aprovechaban casi la única. Justo tras pegar un balón en el palo, ellos nos hacen gol por un desajuste defensivo tras el cambio de un central. Tampoco la fortuna nos está compañando en algunos partidos pero es algo que no puedo trabajar y por ello yo tampoco le doy más vueltas. Lo importante es tener 22 puntos y todo lo que no sea sumar me duele igual, ya sea en casa o fuera.

P: Hablando de Gobela no sabemos si al igual que los rivales también como nuevo entrenador ha tenido Luaces que reciclar su metodología para adaptarse a sus peculiaridades…

R: No hemos cambiado ni la metodología ni la forma de afrontsr los partidos aunque no se nos puede escapar que entre los parámetros que maneamos para ganar un partido o la misma confección de la plantilla hemos tenido en cuenta las características del campo donde vamos a jugar 19 partidos. Pero ya somos un equipo fiable a domicilio, con una importante media de puntos fuera, y que sobre todo sabe a lo que juega con independencia del tipo de rival o los distintos tipos de terreno de juego que te encuentras. Estamos preparados para jugar en campos grades y pequeños, de hierba natural o de césped artificial y ello no me preocupa, aunque sí que pienso que jugar en nuestro propio campo nos penaliza, porque sus dimensiones favorecen a los equipos bien trabajados que sepan cerrarse y dificultan al que quiere atacar. Nosotros trabajamos la forma de contrarrestarlo pero al final se puede ganar aquí…Yo mismo lo hice con el Gernika metiendo 4 goles. En el fondo pienso que como también sucedía en Urbieta hay mucho mito entre los visitantes para buscar excusas si pierden. Pero el mismo hándicap que pudieran tener ellos al visitar Gobela podríamos tener nosotros cada vez que nos toca salir fuera, y no por ello dejamos de competir bien y puntuar.

P: Otras novedades además del campo que se ha encontrado en este nuevo proyecto es el pasar las sesiones de entrenamiento a la mañana y contar con un vestuario mucho más heterogéneo que el que ya acostumbraba a tener en Gernika…

R: Pues el vestuario ha sido una grata sorpresa porque esta formado por jugadores de diferente origen y hasta de diferentes países y continentes pero que han conectado muy bien.

P: Y ya que hablamos de salir fuera Gernika es la próxima parada en el camino del Arenas. ¿Se han encargado desde el entorno y los medios de recordarte lo especial de esta visita o era una fecha marcada en rojo en el calendario desde que se efectuó el sorteo?

R: Es obvio que volver a Gernika es muy especial para mí. El Gernika es el equipo del que soy socio, donde he pasado buena parte de mi vida dándolo todo… Tras 5 años seguidos después de la anterior etapa de ocho, los recuerdos son muchos y están muy frescos así que será una sensación extraña pero llena de ilusión por volver a ver al que ha sido mi público, a la directiva, a los familiares y amigos y por supuesto a los jugadores que aún permanecen. Sólo puedo tener muestras de cariño y agradecimiento por los años que he convivido con ellos y que han servido para el creciminto mutuo.

P: Apenas hace seis meses que se hacía oficial su adiós del Gernika y su posterior fichaje por el Arenas. Una decisión que, ya se comentó, fue muy meditada y difícil..

R: Primero ya le había hecho saber, mes y medio antes de acabar la liga, a la directiva del Gernika mi decisión de no continuar antes de que todo saliera a los medios. Ya lo había sopesado a finales de la campaña anterior pero al final decidí seguir uno más para cerrar un ciclo de 5 años. Afortunadamente le pusimos un broche de oro con una temporada histórica. Al acabar la competición estuve en el mercado valorando opciones y elegí al Arenas por ser el proyecto que más me llenaba y para el que ahora trabajo con humildad y deseo de corresponder a la confianza que han depositado en mí.

P: Si en toda mudanza Ibon se deja algo olvidado en su antigua casa, ¿Qué se ha dejado en Urbieta que esté a tiempo de recoger este sábado?

R: En Urbieta me dejé la pantalla del ordenador, que le metí mil horas en aquella oficina. (Risas). Ya en serio, lo que quiero recoger son los 3 puntos del partido aunque sé que el Gernika pasa por una situación complicada y no van a poner las cosas fáciles. Pero todo el mundo que me conoce sabe de mi mentalidad ganadora y competitiva, que me hace centrarme en preparar lo mejor posible a mis jugadores para sacar adelante el partido. Sin duda será bonito antes y después del partido, pero durante los 90 minutos seré el mismo Jabi que han visto en Urbieta pero defendiendo los colores del Arenas

P: La delicada posición del Gernika, colista con 9 puntos y necesitado de victoria,no propicia el contexto más adecuado para un recibimiento festivo. Las comparaciones son tan odiosas como inevitables y ea de suponer que le incomode ser foco de atención tanto por modestia propia como por respeto a a su sucesor Urtzi Arrondo.

R: No soy amigo de comparaciones porque ni las plantillas ni los rivales son los mismos cada temporada. Al Gernika le estuve viendo este domingo en Anduva y no solo cosechó una derrota injusta sino que me ateevo a decir qie se hizo merecedor de la victoria.Les está penalizado como a todos los equipos humildes que les cuesta hacer gol. Llevaron la iniciativa del juego y les contabilicé hasta seis ocasiones claras de gol. Al Mirandés le bastó ya para enchufarlo en el 88 y llevarse los puntos. Es un equipo bien construido, bien dirigido, el mismo equipo competitivo de anteriores temporadas, que sólo ha perdido un partido en casa, pero lastrado por tanto empate. Quizás la gran diferencia con.el año pasado es que compensaba la falta de gol encajando también muy pocos goles. Pero creo que estrenar su casillero de victorias ante la Real va a ser un punto de inflexión para ellos y va a generar confianza para enlazar resultados y tirar para arriba. Ojala no sea este sábado, pero somos conscientes de que el partido será muy complicado y que si no nos ponemos el buzo y salimos a tope nos pintan la cara y no sacaremos nada de Urbieta.

P: Conoce de primera mano mano que los últimos precedentes no son precisamente favorables para los intereses del Arenas que ha salido derrotado de Urbieta en sus tres anteriores visitas.

R: Las estadísticas están para romperlas como ya hicimos hace dos semanas en Urritxe, donde el Arenas hacía 25 años que no ganaba. Vamos sin miedo a un campo que nos viene bien por superficie y dimensiones, y aunque el Arenas lleve años sin puntuar sabemos que cada partido y cada temporada es una historia distinta. .

P: Es una pregunta típica para los ex. ¿Celebrará de forma más comedida de lo habitual un gol o una hipotética victoria de su equipo en Urbieta?

R: Yo quiero que gane el Arenas y no pienso en derrotar al Gernika. Si por mi fuera y me garantizaran que empatando a 5 ambos equipos sumaríamos los 3 puntos lo haría….Pero lamentablemepara uno de lls dps no podrá ser un día feliz. Por otra parte no suelo ser muy efusivo celebrando los goles, suelo ser muy discreto salvo casos muy concretos como los goles de Etxabe y de Carracedo en los playoffs del ascenso a 2B. En todo caso pienso que celebrar el fruto del trabajo de tu equipo no tiene por qué ofender al rival. Es respeto al club que defiendes y al patrocinador que te paga. Luego la gente puede opinar lo que quiera pero quien me conoce bien sabe que pocos querrán tanto como yo que se salve el Gernika; este proyecto, para el que he trabajado como con codo on los que el sábado serán rivales, se mantenga un año más en 2B. Yo sé lo que están pasando en ese vestuario porque tengo amigos allí, jugadores cpmo Altamira o Torrealdai a los que he tratado desde los 13 o 14 años. La memoria es muy frágil y ya no se acuerda algunoo, antes de la gran racha que nos puso arriba, cómo en noviembre de hace dos años íbamos hundidos en la tabla y sin poder completar convocatoria a Toledo. Igual que salimos airosos de aquello estoy convencido que el Gernika lo hará este año pero que sea ganando todos los partidos menos el de este sábado y cuando.nls visiten en Gobela.

P: Será el tercer derbi vizcaino consecutivo y ultimo de la priemra vuelta psra el Arenas. ¿Qué valoración hace del panorama de los equipos vizcaínos en 2B y qué le ha llamado más la atención hasta la fecha?

R: Creo.que todos andan según lo previsto, tanto los que están arriba como abajo, quizás sorprendiendo la posición del Gernika. Tenemos que ser conscientes de la realidad de la categoría y que en cuanto a presupuestos, y con alguna excepcion desde Asturias o Navarra, los equipos vizcaínos somos los 'pobretones' de 2B. No hace falta conocer los datos pues basta con comprobar cómo los rivales hacen fichajes de jugadores que previamente han sido ofrecidos y se ha desistido de ellos por su caché. Por eso se merecen un monumento las directivas y trabajadores de los equipos que consiguen sacar adelante y competir sin complejos contra esos ‘monstruos como Racing, Mirandés o Logroñés. Es un mérito enorme ver dónde están situados el Barakaldo o el Leioa, o hasta el Arenas, en la parte alta de la tabla.Y me sigue dando la impresión de que la gente no es consciente de las enormes diferencias estructurales y económicas que hay en esta categoría . Ahora puedo decir que soy hasta privilegiado por entrenar por las mañanas con los jugadores frescos, pero en Gernika por ejemplo tenía que entrenar por las tardes con los jugadores desgastados por sus respectivas jornada de trabajo o estudios. Mantenerse

. Mantenerse en la categoría ya es un lujo para los vizcaínos, y si alguno hace copa o roza los playoffs una machada. Mira la propia Cultural, que ya aĺeva 5 jornadas sin perder y luchando por salir de abajo con el mismo bloque prácticamente de Tercera, cómo ya hicimos en Gernika. No volverse locos y dejando trabaje con coherencia, confiando en el gen competitivo del futbolista vasco suele dar sus frutos.

P: Para acabar, del mismo modo.qie has dejado huella en Gernika no querrá ser menos haciendo historia en el ‘Histórico’ …

R: Ojalá. Para eso estamos trabajando todos en el club: cuerpo técnico, directiva, jugadores y patrocinador, que, aprovecho para decir, está potenciando el fútbol base, con especial mención para el juvenil , de cuyas filas ya hemos hecho debutar a un chico de 16 años con el primer equipo. A ver si entre todos ayudamos a hacer un bonito año para recordar en este club