Rodri "se carga" a Marcelo Djaló por tercera vez consecutiva

En la mañana de este viernes, el Extremadura UD ha dado a conocer la convocatoria de los 18 jugadores que viajarán a los Juegos del Mediterráneo, para enfrentarse este domingo al UD Almería. La no presencia de Djaló, por tercera vez consecutiva, desde la llegada de 'Rodri', ha hecho saltar todas las alarmas en el cuadro azulgrana y hacen pensar que el nuevo inquilino del banquillo del Francisco de la Hera no cuenta con el central. Desde el club desmienten que sea un descarte por decisión técnica y garantizan que el jugador no va convocado por arrastrar molestias físicas.

Marcelo Armando Djaló -25 años- llegó al club almendralejense en el pasado mercado de verano, de la mano de Lopéz Ramos. El central de ascendencia bisauguineana tenía un gran cartel en esta competición gracias a sus actuaciones en campañas anteriores con el CD Lugo que le permitieron, este verano, fichar por el Fulham, recién ascendido inglés, por 800.000 euros. La joven promesa fue traspasada, en calidad de cedido, al Extremadura UD, quien buscó un central con sus condiciones: alto, buen físico, potente al choque y conocedor de la categoría; respecto a esta última, Djaló ha pecado mucho de nerviosismo en los partidos que ha disputado. Han salido a la luz los grandes errores que comete con asiduidad.

Marcelo Djaló se arrodilla sobre el césped del Estadio Nuevo Arcángel, tras el cuarto gol del Córdoba CF

Durante estos cuatro meses de competición, el central español ha contado con muchos minutos, donde sus actuaciones han dejado mucho que desear frente a las expectativas que aparecieron tras su fichaje por el club extremeño. Sus errores defensivos, que han venido dados por la falta de concentración, han condenado tanto al club como al propio jugador, quien está viendo reducida su participación en el equipo con la llegada de 'Rodri'. Su falta de disciplina ha provocado que un sector amplio de la afición lo condene, por medio de abundantes pitadas en los encuentros; estas críticas, que han afectado anímicamente al jugador, no solo se han producido en el Francisco de la Hera, sino que han traspasado la línea que separa la crítica constructiva de la amenaza, intimidaciones tanto en redes como personalmente.

A falta de menos de un mes para la apertura del mercado invernal, el director deportivo del Extremadura UD, David López Ramos, va a peinar el mercado para intentar encontrar algún defensor -a un coste asequible- que aumente el nivel de esa parte de la plantilla, que es la que mayores dolores de cabeza está dando en esta primera parte de competición, ya sea por las lesiones o por las constantes sanciones que reciben los zagueros azulgranas. Aparte de la tarea de reforzar la defensa como otras zonas del plante, López Ramos sabe que va a tener un gran trabajo en la faceta de bajas, donde puede que Enric Gallego, pichichi de la Liga 1|2|3, fiche por algún equipo de la zona alta de la tabla; suenan equipos como UD Las Palmas o el Real Valladolid CF para hacerse con su servicios.